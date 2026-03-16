モデルで俳優の山田優さんは3月15日、自身のInstagramを更新。貴重なランジェリー姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山田優さん公式Instagramより）

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モデルで俳優の山田優さんは3月15日、自身のInstagramを更新。ランジェリーがあらわになった貴重な姿を公開しました。

【写真】山田優のレアなランジェリー姿

「すてきすぎる、、」

山田さんは「mywork　Check it out!!!!!」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目では、おしゃれなランジェリーがあらわになっています。スタイルの良さが際立っており、とても色っぽいです。3枚目の、ぴったりとしたトップスを着用した姿も美しいです。

コメントでは「すてきすぎる、、」「かわいい…」「美しい」「憧れの女性綺麗で可愛くて凛としてる」「カッコ良すぎるー　うっとり」「ロングヘアが大好きすきる」「こちらが恥ずかしくなるくらい、セクシーです」と、絶賛の声が寄せられました。

「ゆうさんのスタイルは異次元すぎます」

2日には「3/29(日)まで開催中の『LOA POP UP』へ」とつづり、白いミニワンピースから美しい脚やデコルテが露出した姿を披露していた山田さん。ファンからは「ゆうさんのスタイルは異次元すぎます　美しいです」「脚長〜い！」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)