山田優、レアなランジェリー姿を披露！ 「カッコ良すぎる」「恥ずかしくなるくらい、セクシーです」
モデルで俳優の山田優さんは3月15日、自身のInstagramを更新。ランジェリーがあらわになった貴重な姿を公開しました。
【写真】山田優のレアなランジェリー姿
コメントでは「すてきすぎる、、」「かわいい…」「美しい」「憧れの女性綺麗で可愛くて凛としてる」「カッコ良すぎるー うっとり」「ロングヘアが大好きすきる」「こちらが恥ずかしくなるくらい、セクシーです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】山田優のレアなランジェリー姿
「すてきすぎる、、」山田さんは「mywork Check it out!!!!!」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目では、おしゃれなランジェリーがあらわになっています。スタイルの良さが際立っており、とても色っぽいです。3枚目の、ぴったりとしたトップスを着用した姿も美しいです。
「ゆうさんのスタイルは異次元すぎます」2日には「3/29(日)まで開催中の『LOA POP UP』へ」とつづり、白いミニワンピースから美しい脚やデコルテが露出した姿を披露していた山田さん。ファンからは「ゆうさんのスタイルは異次元すぎます 美しいです」「脚長〜い！」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)