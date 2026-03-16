Appleの「AI強化Siri」、少しずつ前進はしているものの、「こんなことができます！」とアピールされた世界はまだやってきません。AIの進化でより賢くなったSiriを心待ちにしているのは消費者だけではありません。Apple内部のSiriじゃない部署の人たちも、今か今かとその進化を待ち望んでいるみたい。

というのも、Apple事情通のBloombergマーク・ガーマン氏が昨年予想していた新たなハードウェアのリリースもまだ実現していないからです。

予定されていた3つのスマートホーム端末

ガーマン氏は昨年、2025年リリースで予定されていた3つのプロダクトが来年春まで延期になったと語っていました。その「来年春」が今まさにやってきたわけですが、プロダクト発表はまだなし。気配すらまだありません。

この噂の3つのプロダクトはスクリーン搭載のスマートホーム端末。うち2つのコードネームは「J490」と「J491」で、J491はJ490の壁掛けVerだそう。3つ目はJ490の派生系ファミリータイプ向けのよう。

立ち位置としては、Amazon Echo Show 8の対抗馬、かつAppleのHomePod miniの後継です。家の中のあれこれをコントロールしたり、スピーカーとして音楽をかけたり、家族のスケジュールを共有したりと、スマートホームのハブとして家の中心にいる端末がイメージされています。

が、これら3つのプロダクトはSiriの開発の遅れとともに停止中とのこと。スマートホーム最新モデルは、AI強化Siriなしでは発表できないからです。

ティム・クックCEOは、AIによって新たな製品カテゴリやサービスが出ると発言しているので、噂のAIピン含め近々なんらかの進捗発表があるのでしょうか。現段階で年内発表があるとしたら、秋の発表会が現実的、かなぁ？