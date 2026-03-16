女優の飯島直子（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。舞台「NUKIDO 〜外から見るか 芯から見るか〜」の公演で大阪を訪れた際に、大阪の中心地で地下のパイプが隆起した事故の影響を受け、電車移動になったことを明かした。

「きのう、巡業先の名古屋大阪から帰還しました」と名古屋、大阪での公演を振り返った飯島。「大阪到着後、大荷物のためタクシー移動の予定でしたが、前日、道路に突如現れた巨大パイプで道路大渋滞」だったことを回想。「急遽みんなで電車移動」したことを明かし、「大変でしたが、ワイワイと楽しかったです」と振り返った。

11日の早朝、大阪市北区の繁華街で下水道の工事現場に敷設された直径約5メートルの鋼管が地上十数メートルの高さにせり上がっているのが確認された。隆起した管の上部には国道423号（新御堂筋）の高架道路が通っている。新御堂筋は大阪の中心部から新大阪駅を通り大阪北部へつながる交通の大動脈で、一時通行止めとなったため、大阪各地で大渋滞が発生していた。

「名古屋では味噌煮込みうどん、手羽先。大阪では あまり時間なく、みんなで中華屋へ。ラーメンチャーハン」と公演先での食事を披露。「男衆には負けられません」とちゃめっ気たっぷりにつづり、「タケさん(村田雄浩氏)がご馳走してくれました。ありがとうございます」と感謝した。

「食べたかった、たこ焼き、お好み焼きが食べれずガッカリしていましたが、なんと終演後に梅田芸術劇場のかたから、たこ焼きの差し入れが。とってもおいしかったです」と差し入れを堪能。「そしてそして、帰りの新幹線前にネギ焼き食べ、帰路につきました。はぁ、お腹いっぱい。満足しました」と移動前にネギ焼きも食べたことも報告。

「そんなこんなで今朝は少なめの昼食。冷凍ごはん、味噌汁冷凍（カボチャ、玉ねぎ）冷凍納豆。なんでも冷凍しといて助かりました」とし、「数日後に北海道苫小牧へ向かいますが、まだ寒いかな？ダウンを着ていった方がいいかな。近くにお住まいのひと、よかったら教えてね」と呼びかけた。

フォロワーからは「電車移動遭遇したかったなー」「まさか巻き込まれるとは」「大荷物で電車移動大変でしたね」「巨大パイプのニュースはビックリ」「美味しそうなものばかり」「食欲全開」などの声が寄せられた。