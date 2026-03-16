鹿児島県が南海トラフ巨大地震などの県内の被害想定を見直し

鹿児島県は南海トラフ巨大地震などの県内の被害想定を見直しを進めていますが、16日速報値をまとめました。

5つの自治体で想定震度が6弱に引き上げられます。

地震や津波などの自然災害について、県は今年度から来年度にかけ独自の調査や専門家らによる会議をもとに、被害想定の見直しを行っています。

前回から13年ぶりの見直しで、その速報値が16日、県議会で報告されました。

市町村別、南海トラフ巨大地震発生時の最大震度想定（速報値）６弱は鹿屋市、垂水市、東串良町、肝付町、出水市、霧島市、伊佐市、さつま町、湧水町、大崎町

それによりますと、南海トラフを震源とする最大クラスの地震が発生した場合、震度6強が曽於市と志布志市で前回の想定と変わりません。

一方で前回、震度5強の想定だった鹿屋市、垂水市、東串良町、肝付町、それに出水市は6弱に想定が引き上げられます。

このほか6弱の想定は、霧島市、伊佐市、さつま町、湧水町、大崎町となっています。

震度5強の想定は鹿児島市、阿久根市、指宿市、日置市、いちき串木野市、南九州市、姶良市、長島町、錦江町、南大隅町

震度5強の想定は鹿児島市、阿久根市、指宿市、日置市、いちき串木野市、南九州市、姶良市、長島町、錦江町、南大隅町です。

震度5弱の想定は枕崎市と薩摩川内市、南さつま市 震度４、震度３以下の市町村

震度5弱の想定は枕崎市と薩摩川内市、南さつま市。

震度4の想定は西之表市のほか、種子島の2町と屋久島町、三島村のあわせて5市町村、震度3以下は奄美群島の12市町村と十島村のあわせて13市町村で想定されています。

前回に比べて液状化の危険度は全体的に低くなり、斜面の崩壊の危険性が高い場所の数は減少しました。

県は「調査結果を広く周知することで、県民の防災意識の向上を図る」としていて、来年度以降、被害予測調査の結果をホームページに掲載することにしています。

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