牛乳・ヨーグルト・マシュマロだけ！材料3つでふわしゅわ食感の『ヨーグルトムース』

『オレンジページ』の創刊40周年を記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクター「ミットンとキッチンの仲間たち」が誕生！ 料理上手になりたいミットンといっしょに、料理の〈なぜ⁉〉を解明していく連載です。

いつもごきげんで、おいしいごはんを作るフラパンナさんは、キッチンのみんなの人気者。

でも、じつはお菓子作りがちょっぴり苦手なんです。

作ってみたい気持ちはあるみたいですが……。

計量や混ぜるのがめんどうで……。お菓子作りってハードルが高いわ。

それなら、とびきり簡単にできるムースをナベさんに教えてもらおうよ！

手軽に作れるヒミツはマシュマロ！ 本来、ムースを作るには、ゼラチンと卵白をたくさん混ぜる必要があるのだ。。でも、この２つがすでに合わさっている「マシュマロ」を使えば、あっという間にムースができるのだよ。 こんなにふわふわなのに、ムースになるの⁉

材料 （容量100㎖の器4個分） マシュマロ⋯⋯100ɡ牛乳⋯⋯100㎖プレーンヨーグルト⋯⋯200g

作り方 ❶耐熱のボールにマシュマロと牛乳を入れてふんわりとラップをかけ、電子レンジで1分

40秒加熱する。 マシュマロがふくらんできたよ！ ❷泡立て器でかるく混ぜ、マシュマロを溶かす。ヨーグルトを加え、円をくようにしてふんわりと混ぜる。 混ぜすぎないのがきめ細やかさを保つコツじゃ。 ❸全体がよく混ざったら、おたまで器に等分に流し入れる。ラップをかけて冷蔵庫で3時間冷やし固める。

まあ〜、雪みたいに真っ白できれいね！

口に入れたらあっという間になくなっちゃった！

ブルーベリージャムをかけて食べても美味なのだぞ。

見事お菓子作りに成功したフラパンナさんは大喜び！

いつものおやつが、また別のおやつに変身するなんてびっくりですよね。

この数日後、マシュマロの甘い香りとごきげんな鼻歌がキッチンに広がっていたのだとか♪