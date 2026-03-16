お笑いコンビ、ハイヒールリンゴ（64）、モデルの長谷川ミラ（28）が16日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。道交法違反（速度超過）の罪で、罰金8万円と90日間の運転免許停止処分を受けた八代市の小野泰輔市長について言及した。

市によると、小野氏は昨年12月18日午前8時半ごろ、自家用車で登庁中に九州自動車道を時速152キロで走行。法定速度を50キロ超オーバーし、速度違反取り締まり装置に検知された。小野氏は理由について「追いかけられてイラっとした」などと説明した。

リンゴは「お気持ちは十分に理解できるんですけど、それを踏みとどまれないと市長としていかがなものか」と苦言。長谷川は「趣味ドライブって皮肉だな」としつつ、「民意問いましょう、選挙やり直しましょう、何十億円かけましょう、この流れはどうなのか」と、仮に再選挙の流れになれば税金の無駄遣いになるとの見方を示し、「やったことはいけないことですけども、説明は理解ができる。9月に当選したばかりで、このまま見ても良いんじゃないか」と話した。

リンゴも「ここの対応いかんで、議会や市民がどう動くのかというところやから、対応がものすごく大事」とし、「罪に重い軽いはあるけど、飲酒してスピード違反して事故を起こしたとかいうものではないので、ちょっとしたことですぐにわーっと騒ぎ立てるのはどうかなと思いますね」と長谷川と同様の見方を示していた。