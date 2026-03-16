【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
61580.51 ボリンジャー:＋3σ(26週)
61307.24 ボリンジャー:＋3σ(25日)
61193.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)
59600.50 ボリンジャー:＋2σ(25日)
58851.96 ボリンジャー:＋2σ(13週)
58272.56 ボリンジャー:＋2σ(26週)
57893.75 ボリンジャー:＋1σ(25日)
56510.55 ボリンジャー:＋1σ(13週)
56187.00 25日移動平均線
55370.05 均衡表基準線(日足)
55370.05 均衡表転換線(週足)
54964.62 ボリンジャー:＋1σ(26週)
54480.25 ボリンジャー:-1σ(25日)
54169.14 13週移動平均線
54013.82 均衡表転換線(日足)
54004.37 6日移動平均線
53751.15 ★日経平均株価16日終値
53100.57 均衡表雲上限(日足)
53059.59 75日移動平均線
52773.51 ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04 均衡表基準線(週足)
51827.74 ボリンジャー:-1σ(13週)
51656.68 26週移動平均線
51509.07 均衡表雲下限(日足)
51066.76 ボリンジャー:-3σ(25日)
49486.33 ボリンジャー:-2σ(13週)
48348.74 ボリンジャー:-1σ(26週)
47144.92 ボリンジャー:-3σ(13週)
46934.94 200日移動平均線
45040.79 ボリンジャー:-2σ(26週)
41732.85 ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19 均衡表雲上限(週足)
38322.75 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 41.82(前日43.30)
ST.Slow(9日) 42.52(前日39.68)
ST.Fast(13週) 51.82(前日69.73)
ST.Slow(13週) 68.04(前日81.05)
［2026年3月16日］
株探ニュース