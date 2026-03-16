　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61580.51　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61307.24　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61193.36　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59600.50　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58851.96　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58272.56　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57893.75　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56510.55　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56187.00　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)
54964.62　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54480.25　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54169.14　　13週移動平均線
54013.82　　均衡表転換線(日足)
54004.37　　6日移動平均線

53751.15　　★日経平均株価16日終値

53100.57　　均衡表雲上限(日足)
53059.59　　75日移動平均線
52773.51　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51827.74　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51656.68　　26週移動平均線
51509.07　　均衡表雲下限(日足)
51066.76　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49486.33　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48348.74　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47144.92　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46934.94　　200日移動平均線
45040.79　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41732.85　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　41.82(前日43.30)
ST.Slow(9日)　　42.52(前日39.68)

ST.Fast(13週)　 51.82(前日69.73)
ST.Slow(13週)　 68.04(前日81.05)

［2026年3月16日］

株探ニュース