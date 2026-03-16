

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61580.51 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61307.24 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61193.36 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59600.50 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58851.96 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58272.56 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57893.75 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56510.55 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56187.00 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)

54964.62 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54480.25 ボリンジャー:-1σ(25日)

54169.14 13週移動平均線

54013.82 均衡表転換線(日足)

54004.37 6日移動平均線



53751.15 ★日経平均株価16日終値



53100.57 均衡表雲上限(日足)

53059.59 75日移動平均線

52773.51 ボリンジャー:-2σ(25日)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51827.74 ボリンジャー:-1σ(13週)

51656.68 26週移動平均線

51509.07 均衡表雲下限(日足)

51066.76 ボリンジャー:-3σ(25日)

49486.33 ボリンジャー:-2σ(13週)

48348.74 ボリンジャー:-1σ(26週)

47144.92 ボリンジャー:-3σ(13週)

46934.94 200日移動平均線

45040.79 ボリンジャー:-2σ(26週)

41732.85 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 41.82(前日43.30)

ST.Slow(9日) 42.52(前日39.68)



ST.Fast(13週) 51.82(前日69.73)

ST.Slow(13週) 68.04(前日81.05)



［2026年3月16日］



株探ニュース

