高市総理はきょうの参議院・予算委員会で選択的夫婦別姓の導入について、「慎重な立場だ」と明言しました。

【写真を見る】選択的夫婦別姓の導入に「慎重な立場」高市総理が明言 皇位継承等についても議論 参議院・予算委員会

立憲民主党 蓮舫 参院議員

「総理は選択的夫婦別姓、別氏制には反対ですか」

高市総理

「慎重な立場でございます。現在でも旧氏を通称で使ってらっしゃる方々、これらの方々の利便性をさらに高めていくべきだと考えております」

高市総理はきょう、参議院・予算委員会に出席し、選択的夫婦別姓の導入をめぐり「慎重な立場だ」と明言しました。

政府は、夫婦同姓の原則を維持しつつ、結婚で姓を変えた人の旧姓の使用について法制化する方針です。

また、安定的な皇位の継承や皇室典範の改正をめぐっても意見が交わされました。

蓮舫 参院議員

「女性天皇の容認とも、総理は女性天皇への法改正へ歩みを進むということはありますか」

高市総理

「悠仁親王殿下の時代以降の皇位継承について具体的に議論するには現状が、機が熟していない」

高市総理はこのように述べ、女性天皇をめぐる議論については「機が熟してない」として慎重な考えを示しました。