元楽天・岩隈久志氏、スカイツリーで愛娘と手つなぎショット公開
プロ野球の近鉄、楽天などで活躍した岩隈久志氏（44）が14日、自身のSNSを更新。同日に東京スカイツリーで開催された『2026 WORLD BASEBALL CLASSICトークショーin東京スカイツリー』に出席した際のオフショットを披露した。
【写真】愛娘との仲むつまじい“手つなぎショット”を披露した岩隈久志氏
岩隈氏は「トークショー、たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました 明日の準々決勝、侍ジャパンを皆で応援しましょう！」とのコメントとともに、愛娘と手をつないでスカイツリーの入口や通路を歩く様子や、親子でスカイツリーの風景を眺めるほほ笑ましい光景の写真を複数枚アップした。
岩隈氏は2002年に結婚。現在までに一男三女の誕生を報告している。
【写真】愛娘との仲むつまじい“手つなぎショット”を披露した岩隈久志氏
岩隈氏は「トークショー、たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました 明日の準々決勝、侍ジャパンを皆で応援しましょう！」とのコメントとともに、愛娘と手をつないでスカイツリーの入口や通路を歩く様子や、親子でスカイツリーの風景を眺めるほほ笑ましい光景の写真を複数枚アップした。
岩隈氏は2002年に結婚。現在までに一男三女の誕生を報告している。