俳優の吉岡里帆さんが、インスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 吉岡里帆 】 黒ドレス姿のオフショット 「新しい役で髪切りましたっっっスースーします」 ファン反響 「♥里帆さんショートも魅力的」





吉岡里帆さんは「"日本アカデミー賞" 今年はプレゼンターで出席させて頂きました。」と綴ると、黒いドレス姿の写真をアップ。



続けて「これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました!」と、記しました。







そして「この会場にいるならではの心動く瞬間が沢山で… 最優秀賞の皆様の言葉の重みや実感。歴史とチームワークを感じる功労賞の方々のスピーチが凄く印象的で、今日本映画界の一員でいられているんだという喜びと背筋が伸びる思いでした。またいつか戻って来られるように頑張ろうと…」と、綴りました。

吉岡里帆さんは「そういえば裏でスタンバイしていると、天使の歌声が聞こえてきてパッと振り返ると"Luminance"の準備をされている井口理さんで流石に感動と役得 綺麗だった…」と、投稿。









続けて「賞のバリエーションが年々増えているのは良いですね。いつかヘアメイク、スタイリストさんの賞も作って頂きたいです!」「受賞された皆様、本当におめでとうございます!!」と、記しました。



最後に、吉岡里帆さんは「あ、新しい役で髪切りましたっっっスースーします。」と、明かしています。







この投稿にファンからは「プレゼンターお疲れ様でした♥里帆さんショートも魅力的です。新しい役どころも楽しみにしています」・「ショートヘアの里帆ちゃん激かわだよ プレゼンターお疲れさま！ 去年里帆ちゃんが受賞したあの日のことを昨日のように感じます！！！ ショートヘア里帆ちゃんの情報解禁されるの楽しみにしてます」・「かわいいすぎる♥♥♥ 黒のお洋服とても似合っていて素敵です」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】