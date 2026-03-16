政府は石油製品の供給が滞らないよう、民間企業に義務づけている石油の備蓄量を引き下げ、“放出”を始めました。日本テレビ経済部の片山桂子記者に聞きます。

――16日から始まった民間備蓄の「放出」ですが、これで市場などに石油がどんどん出てくるということなんでしょうか？

「放出」と聞くと、そういうイメージですが、そうではないんです。

石油元売り各社は何かあった時のために、一定量の石油を保管しています。

本来は70日分の備蓄をするよう義務付けられているのですが、15日分引いて55日分でOKとする、ということなんです。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原油が予定通り入ってこないのに、毎日同じように出荷していくと、「70日分」という備蓄を維持することができなくなります。

なので、備蓄量を「55日分でいいですよ」とすることで、通常通りの量を出荷できるようにする仕組みです。

――これでガソリン価格が下がることにつながるのでしょうか？

今回の「放出」で通常通りの量が供給されることがわかれば、市場に対して一定の安心感を与える効果はあると考えられます。

ただ、ガソリン価格は海外で原油を購入した際の元値がほぼそのまま反映されるので、今回の放出が直接的にガソリン価格を下げる効果は薄いとみられます。

ですので、価格に関しては政府は19日から元売り各社に対して、補助金を支給することにしています。

レギュラーガソリン1リットルあたりの全国平均価格を170円程度に抑えることが目的で、経産省は1〜2週間ほどで170円程度に落ち着く見通しだとしています。