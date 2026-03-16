エースは、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」より、360°どこからでも開ける新発想スーツケースの限定モデル「360G4 METALLIC 2（スリーシックスティ G4 メタリック 2）」を、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次展開開始しました。

「360G4 METALLIC 2」

記事のポイント 金属のような質感でありながら、持ち歩きやすい軽量性も兼ね備えたスーツケース。360°どこからでも開く構造で、立ったまま開くなどと自由に使えます。音が静かでなめらかに動くホイールを採用するなど、使い勝手にもこだわっています。

「360G4 METALLIC 2」は、ポリカーボネート混合樹脂製のボディに、金属を薄い膜状に蒸着したフィルムをラミネートすることで、軽量でありながら金属を思わせるメタリックな美しい質感を実現したモデルです。

最大の特徴は、「360シリーズ」の名の通り、360°どの方向からでも開閉できる「360°オープンシステム」。縦にも横にも開けられるため、スーツケースを立てたまま荷物を取り出したい時や、スペースの限られた室内で使いたい時など、シーンに応じて開け方を変えられます。

収納方法を切り替えられるのもポイント。荷物を底側にまとめて収納する〈1気室〉と、蓋側と底側に分けて整理できる〈2気室〉の2通りに対応。蓋側には仕切り、底側には拡張機能を備え、内装仕様を簡単に切り替えられます。補足資料では、〈1気室〉は縦に開く時や、かさばる荷物の収納に便利、〈2気室〉は横に開く時や、荷物を仕分けるのに便利とされています。

そのほか、旅を快適にする独自開発機能も搭載。公的機関による検査で、従来品に比べ約30％の体感音量軽減が証明された「サイレントキャスター」、滑らかな回転を補助する高耐久クロム鋼ベアリング内蔵の「ベアロンホイール」、手元のスイッチで車輪を固定できる特許取得のキャスターストッパー機能「マジックストップ」、人間工学に基づいて設計された「エルゴノミックハンドル」を採用しています。

ラインナップは、3サイズ展開でカラーはピンクゴールド、チタニウムの2色です。機内持込サイズの品番08601は外寸54×36×25cm、重量3.2kg、容量38Lで税込11万円。預け入れサイズの品番08602は外寸60×43×26cm、重量3.7kg、容量53Lで税込11万5500円。預け入れサイズの品番08604は外寸76×54×27cm、重量4.9kg、容量100Lで税込12万6500円です。

エース プロテカ「360G4 METALLIC 2」 発売日：2026年3月 実売価格：11万円〜12万6500円（税込）

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