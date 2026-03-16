AKB48千葉恵里、色白美脚スラリのミニ丈衣装「お姫様みたい」「頭身がレベチ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/16】AKB48の千葉恵里が3月15日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】22歳AKB人気メンバー「2次元から出てきたみたい」美脚際立つミニ丈コーデ
千葉は、14日に大阪で開催した「千葉恵里カレンダー2026」発売イベントのオフショットを公開。シースルーの袖がついた淡いブルーのチュニックに、ボリュームのある白のミニ丈ボトム、ハイソックスを合わせたスタイリングで、スラリと伸びた美しい脚を見せた。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「水色が世界一似合う」「恵里のための服」「透明感すごい」「お姫様みたい」「頭身がレベチ」「2次元から出てきたみたい」など絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳AKB人気メンバー「2次元から出てきたみたい」美脚際立つミニ丈コーデ
◆千葉恵里、ミニ丈衣装で美脚スラリ
千葉は、14日に大阪で開催した「千葉恵里カレンダー2026」発売イベントのオフショットを公開。シースルーの袖がついた淡いブルーのチュニックに、ボリュームのある白のミニ丈ボトム、ハイソックスを合わせたスタイリングで、スラリと伸びた美しい脚を見せた。
◆千葉恵里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「水色が世界一似合う」「恵里のための服」「透明感すごい」「お姫様みたい」「頭身がレベチ」「2次元から出てきたみたい」など絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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