上田誠、監督デビュー作『君は映画』本編映像初出しの特報＆場面スチール到着
伊藤万理華と井之脇海がダブル主演を務める、劇団ヨーロッパ企画の代表・上田誠の監督デビュー作『君は映画』（6月19日公開）より、ポスタービジュアル、本編映像初出しの特報、場面スチール13点が到着。併せて、本作の主題歌がAnalogfish×mooolsによる「Heisei Imokempi Ondo」に決定したほか、劇中音楽を青木慶則が担当することが発表された。
【動画】「えっ、なにこの映画？」『君は映画』特報
本作は、人気劇団・ヨーロッパ企画と下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ『ドロステのはてで僕ら』（2020）、『リバー、流れないでよ』（2023）に続く、オリジナル長編映画。
前述の過去2作に加え、映画『サマータイムマシン・ブルース』や、『夜は短し歩けよ乙女』、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（※日本語吹き替え版脚本）、『リライト』など数々の話題作で脚本を務めてきたヨーロッパ企画代表の上田誠が、満を持しての監督デビューを果たして贈る、下北沢ギミックコメディだ。
ダブル主演の一人、劇作家のマドカを演じるのは、伊藤万理華。上田とは、ドラマ『時をかけるな、恋人たち』（カンテレ・フジテレビ系）、舞台『リプリー、あいにくの宇宙ね』に続く3度目のタッグとなり、監督の分身とも言うべきキャラクターを躍動感たっぷりに好演する。もうひとりの主演でバンドマンのカズマを演じるのは、同じく『リプリー、あいにくの宇宙ね』に出演した井之脇海。
そのほか、前田旺志郎、菊池日菜子、金子鈴幸、三河悠冴、今井隆文、ザ・ギースの尾関高文、高佐一慈、そして藤谷理子、金丸慎太郎、石田剛太、酒井善史、角田貴志、土佐和成、諏訪雅、永野宗典らヨーロッパ企画のメンバーも出演。それぞれが、多様な文化が集まる下北沢ならではの個性的なキャラクターを演じている。
ポスタービジュアルには、トリウッドの座席に座り、映画を観ているマドカとカズマの姿が。その上で映画としてスクリーンに映し出されているのは、トリウッドのスクリーンを前に見つめ合う2人の姿。そしてその状況を、スクリーンの向こう側から巨大なマドカとカズマが観ており…という、まさしくキャッチコピーの「映画に観られてた。」2人を画に落とし込んだ、ユニークなビジュアル。
これまで舞台や映像で“だまし絵”や“ドロステ効果”など、チャレンジングな構造を積極的に取り入れてきた上田誠の初監督作にふさわしい、ギミック満載のビジュアルデザインとなっている。手がけたのは、映画監督としても活躍するグラフィックデザイナー、東かほり。
特報は、下北沢と三軒茶屋、それぞれ違う方面から下北沢の映画館トリウッドにやってくるマドカとカズマの姿からスタート。一見、下北沢を舞台にした青春映画のムードで始まるが、カズマの「えっ、なにこの映画？」というセリフで状況が一変。
「グッドヘブンズ」で劇をする劇団員、居酒屋「三日月ロック」で喧嘩するバンドメンバーなど、下北沢の日常が描かれる一方、マドカが主宰する劇団の劇団員カンバヤシ（前田）とユウナ（菊池）が何やら訴えかける姿、カズマのバンドメンバー・セノオ（三河）の鬼気迫る表情や、カネを数える半グレの姿、三日月ロックのマスターが劇場内で銃を発砲するという、下北沢らしからぬ不穏なシーンも。
最後は、スクリーンを通して向き合うマドカとカズマの姿と、カズマのセリフに呼応するかのように、マドカの「あんたが映画。」という謎の一言が響いて締めくくられる。果たして、マドカのセリフが意味するものとは？下北沢の一角で起きる“超展開”とは？特報を手がけたのは、『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』で監督を務めた山口淳太。
併せて、本作の主題歌が、1990年代後半から独自の音楽性を守り続けてきた2バンド、Analogfish×mooolsによる「Heisei Imokempi Ondo」に決定。左右チャンネルで別々のバンドが演奏するという録音手法にも、本作の全貌を読み解くヒントが隠されている。また、特報でも一部解禁されている劇中音楽を、ヨーロッパ企画の本公演の音楽も手がけてきた青木慶則が担当している。
さらに、日本での劇場公開を前に、早くも海外映画祭への選出が決定。世界三大ファンタスティック映画祭の一つ、ブリュッセル・ファンタスティック映画祭でのワールドプレミアが4月5日に行われるほか、台北金馬ファンタスティック映画祭、ブラジルのファンタスポア映画祭への選出も決定。脚本を手がけた『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』で海外映画祭を席巻してきた上田誠の初監督作ということもあり、注目が集まっている。
映画『君は映画』は、6月19日全国公開。
【動画】「えっ、なにこの映画？」『君は映画』特報
本作は、人気劇団・ヨーロッパ企画と下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ『ドロステのはてで僕ら』（2020）、『リバー、流れないでよ』（2023）に続く、オリジナル長編映画。
ダブル主演の一人、劇作家のマドカを演じるのは、伊藤万理華。上田とは、ドラマ『時をかけるな、恋人たち』（カンテレ・フジテレビ系）、舞台『リプリー、あいにくの宇宙ね』に続く3度目のタッグとなり、監督の分身とも言うべきキャラクターを躍動感たっぷりに好演する。もうひとりの主演でバンドマンのカズマを演じるのは、同じく『リプリー、あいにくの宇宙ね』に出演した井之脇海。
そのほか、前田旺志郎、菊池日菜子、金子鈴幸、三河悠冴、今井隆文、ザ・ギースの尾関高文、高佐一慈、そして藤谷理子、金丸慎太郎、石田剛太、酒井善史、角田貴志、土佐和成、諏訪雅、永野宗典らヨーロッパ企画のメンバーも出演。それぞれが、多様な文化が集まる下北沢ならではの個性的なキャラクターを演じている。
ポスタービジュアルには、トリウッドの座席に座り、映画を観ているマドカとカズマの姿が。その上で映画としてスクリーンに映し出されているのは、トリウッドのスクリーンを前に見つめ合う2人の姿。そしてその状況を、スクリーンの向こう側から巨大なマドカとカズマが観ており…という、まさしくキャッチコピーの「映画に観られてた。」2人を画に落とし込んだ、ユニークなビジュアル。
これまで舞台や映像で“だまし絵”や“ドロステ効果”など、チャレンジングな構造を積極的に取り入れてきた上田誠の初監督作にふさわしい、ギミック満載のビジュアルデザインとなっている。手がけたのは、映画監督としても活躍するグラフィックデザイナー、東かほり。
特報は、下北沢と三軒茶屋、それぞれ違う方面から下北沢の映画館トリウッドにやってくるマドカとカズマの姿からスタート。一見、下北沢を舞台にした青春映画のムードで始まるが、カズマの「えっ、なにこの映画？」というセリフで状況が一変。
「グッドヘブンズ」で劇をする劇団員、居酒屋「三日月ロック」で喧嘩するバンドメンバーなど、下北沢の日常が描かれる一方、マドカが主宰する劇団の劇団員カンバヤシ（前田）とユウナ（菊池）が何やら訴えかける姿、カズマのバンドメンバー・セノオ（三河）の鬼気迫る表情や、カネを数える半グレの姿、三日月ロックのマスターが劇場内で銃を発砲するという、下北沢らしからぬ不穏なシーンも。
最後は、スクリーンを通して向き合うマドカとカズマの姿と、カズマのセリフに呼応するかのように、マドカの「あんたが映画。」という謎の一言が響いて締めくくられる。果たして、マドカのセリフが意味するものとは？下北沢の一角で起きる“超展開”とは？特報を手がけたのは、『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』で監督を務めた山口淳太。
併せて、本作の主題歌が、1990年代後半から独自の音楽性を守り続けてきた2バンド、Analogfish×mooolsによる「Heisei Imokempi Ondo」に決定。左右チャンネルで別々のバンドが演奏するという録音手法にも、本作の全貌を読み解くヒントが隠されている。また、特報でも一部解禁されている劇中音楽を、ヨーロッパ企画の本公演の音楽も手がけてきた青木慶則が担当している。
さらに、日本での劇場公開を前に、早くも海外映画祭への選出が決定。世界三大ファンタスティック映画祭の一つ、ブリュッセル・ファンタスティック映画祭でのワールドプレミアが4月5日に行われるほか、台北金馬ファンタスティック映画祭、ブラジルのファンタスポア映画祭への選出も決定。脚本を手がけた『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』で海外映画祭を席巻してきた上田誠の初監督作ということもあり、注目が集まっている。
映画『君は映画』は、6月19日全国公開。