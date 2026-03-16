SOPHIAの松岡充、元NMB48キャプテンの小嶋花梨、谷口キヨコが、4月1日よりスタートするFM大阪のお昼のワイド番組『iDoBuddy』のパーソナリティを担当することが発表となった。

FM大阪は2026年春の番組改編にて、お昼のワイド番組をリニューアル。関西にゆかりのあるパーソナリティを迎え、リスナーの日常に寄り添い、言葉と音楽でつながる“新しいFM大阪のお昼”が届けられる。

パーソナリティは、関西でラジオパーソナリティとして活躍し続けている谷口キヨコが月曜と火曜、SOPHIAのボーカルであり俳優としても長年第一線で活躍している松岡充が水曜、2025年にNMB48を卒業し、関西を拠点にタレントとして活躍中の元NMB48キャプテンの小嶋花梨が木曜を担当する。

初回4月1日は水曜日担当の松岡充。松岡充はデビュー前から今日に至る32年のキャリアの中で、全国各所のラジオパーソナリティを長年務めてきた実績を持つ。また、2025年のデビュー30周年に、大阪・門真市ふるさと大使(愛称：門真の“街”大使)に就任するなど、地元大阪への愛をラジオにのせながら、リアルな言葉でリスナーに想いを届け、FM大阪のお昼を盛り上げていく。

以下に、松岡充、谷口キヨコ、小嶋花梨のコメントをお届けしたい。

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SOPHIA 松岡充です。僕はラジオで育ちました。

多感な10代に、

ラジオで、心を揺さぶる音楽に魅了され、

ラジオで、人は誰もそれぞれの場所で必死で生きている事を知り、

ラジオで、悲しみの中から抜け出す方法を知り、

ラジオで、人を愛する切なさを学びました。

時代が進化して行けば行く程、

ラジオの様な人肌を感じられるメディアは不可欠になります。

温かく、完璧ではなく、時には厳しく、

そして、突き放さない、求める人が安心して

居られる場所の様な、番組で皆さんをお待ちしたいと思います。

FM大阪 iDoBuddy(イドバディ)4月1日(水)スタートです。

番組でお待ちしてますね。

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この春から『iDoBuddy』で木曜日を担当することになりました、小嶋花梨です。

アイドルとして活動してきた時間を経て、気づけば今年で27歳。最近は仕事や生活、そして自分の人生と、

以前よりもじっくり向き合うようになりました。

ラジオは、 ありのままでいられる場所だと思っています。私も背伸びをせず、自然体のままで、

リスナーの皆さんとお話しするような感覚で番組をお届けできたら嬉しいです。

そして私自身も、リスナーの皆さんの日常や言葉から、沢山のことを学びながら成長していきたいです。

『iDoBuddy』が皆さんの日常の中で、ふっと肩の力が抜けたり、くすっと笑えるお昼の時間になりますように！

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「こんにちは、FM大阪 iDoBuddy 谷口キヨコです！」

4月からこうしてリスナーさんにご挨拶できる期待感で、ワクワクしています。

お昼のこの時間にリスナーさんはどんなことをして聞いてくれてはるんかなぁ…どんな曲が聞きたいんかなぁ…

どんな情報をほしいと思ってはるんかなぁ…ひっくるめて、どうしたらリスナーさんは楽しんでくれはるかなぁ。

それを常に思いながら、私たちはラジオを作っています。

私たちの創意工夫が、リスナーさんの思いと交差する瞬間、そしてその思いがかさなり、続いていき、

ラジオを通して『日常にある小さな小さな絆』になりますように。

そうなるように願いをこめてiDoBuddyというラジオを作っていきます。

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