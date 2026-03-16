1974年ハワイで創業し、“All Day Breakfast”をコンセプトに、朝に限らず昼でも夜でもボリューム感のあるブレックファーストメニューを提供する「Eggs ’n Things」

2026年4月3日(金)、東京のランドマーク「六本木ヒルズ」に『Eggs ’n Things六本木ヒルズ店』をグランドオープン！

『Eggs ’n Things六本木ヒルズ店』オープン

営業時間：8:00〜21:00（L.O. 20:00）※2026年4月3日（金）のみ10:00オープン

定休日：施設に準ずる

住所：東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 1F

TEL：03-6447-0685

アクセス：日比谷線「六本木」駅 西麻布方面改札口 徒歩約1分

1974年ハワイで創業し、“All Day Breakfast”をコンセプトに、朝に限らず昼でも夜でもボリューム感のあるブレックファーストメニューを提供する「Eggs ’n Things」が東京のランドマーク「六本木ヒルズ」に誕生！

白を基調とした明るいハワイアン・リビングのような店内では、早朝からエッグスンならではのパンケーキやエッグベネディクトなどの定番朝食メニューはもちろん、ガーリックシュリンプやアヒポケなど本場ハワイの味わいを楽しめるロコフードも豊富にご用意しています。

家族や友人とのショッピングや映画の合間のお食事や、ヒルズワーカーや近隣にお住まいの皆さまの何気ない日常のひとときをポジティブに演出します。

また、自宅や職場などでも、お店の味をそのままに、人気のメニューをテイクアウトで楽しむことも。

一日の終わりは、一変してカジュアルなダイナーに。

ハワイアンビールを片手に、ボリューム満点のロコフードを楽しむ贅沢な夜をご提案します。

六本木ヒルズ店限定！米粉100%のグルテンフリーワッフル

国産米粉を100%使用し、外はカリッと中はフワモチの食感に焼き上げた店舗限定ワッフル。

お米の自然な甘みとバターの芳醇な香りは、グルテンフリーであることを忘れてしまうほどの満足感です。

小麦粉を一切使わないヘルシーな仕上がりになっています。

パンケーキやガーリックシュリンプなどハワイのロコフード

Eggs ‘n Thingsで人気のパンケーキはもちろん、自慢のガーリックシュリンプやロコ・モコなど、本場ハワイの味を豊富に取り揃えています。

お食事としてはもちろん、ゆったりとしたティータイムにも最適。ハワイならではの彩り豊かな一皿が、日常を忘れる贅沢なひとときを演出します。

お店の味をそのままに、人気のメニューをテイクアウトするのもOK。

お仕事中のランチや、ご家族で囲む食卓を彩る一品として、お気に入りのドリンクと一緒にお好きな場所でハワイアン気分のリラックスタイムを過ごせます。

店舗限定の米粉のワッフルも！

『Eggs ’n Things六本木ヒルズ店』は2026年4月3日グランドオープンです。

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