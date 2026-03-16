基板1枚に超高輝度LEDを300個実装！「LEDシートライト」

記事ポイント 基板1枚に超高輝度LEDを300個実装した新型シート照明2026年2月10日発売、バックライト用途に最適フレキシブル基板で曲げても切っても点灯可能 基板1枚に超高輝度LEDを300個実装した新型シート照明2026年2月10日発売、バックライト用途に最適フレキシブル基板で曲げても切っても点灯可能

ジェイダブルシステムが、長方形の基板に超高輝度LEDを300個敷き詰めた「LEDシートライト」を2026年2月10日に発売しました。

従来のLEDテープを複数本並べる手間を省き、1枚のシートで広い面を均一に照らせます。

配線は端子台への差し込み、設置は裏面の両面テープで貼るだけと、施工の手間を大きく減らしています。

ジェイダブルシステム「LEDシートライト」

商品名：LEDシートライト発売日：2026年2月10日販売元：ジェイダブルシステム（東京都台東区）

ジェイダブルシステムは、LEDテープやキーボードを手がける東京の専門メーカーです。

LEDシートライトは、半透明パネルの内部光源や壁面への面発光照明として使える設計で、1枚の基板に300個のLEDチップが均等に配置されています。

従来のLEDテープを複数本並べる工数がどうしても多くなることから、開発された新しいLED照明です。

端子台配線とテープ設置

基板上の端子台は、配線を差し込むだけで接続できる設計です。

工具を使わずに配線できるため、現場での取り付け作業を短縮できます。

裏面には3M製の両面テープが付属しており、剥離紙をはがして壁面に押し当てるだけで固定できます。

配線・設置ともに工具不要なため、DIYでの照明設置にも取り組みやすい製品です。

フレキシブル基板の加工性

フレキシブル基板を採用しており、曲げても切っても点灯した状態を維持します。

円筒形に成形して照明装置に組み込むなど、設置場所に合わせて自由に加工できます。

テープを複数本並べる必要がなく、1枚で広い範囲を照らせるのが従来品との大きな違いです。

面発光が必要な現場でLED施工を効率化したい方や、DIYで照明をカスタムしたい方におすすめです。

バックライトや壁面照明として均一な光の広がりを手軽に実現できます。

配線の手軽さとフレキシブル性を兼ね備えており、幅広い用途に対応できます。

ジェイダブルシステム「LEDシートライト」の紹介でした。

よくある質問

Q. LEDシートライトはいつ発売されましたか。

A. 2026年2月10日に発売されました。

Q. どのような場所に使えますか。

A. 半透明パネルの内部光源や壁面への面発光照明として使えます。ディスプレイや看板、インテリア照明など用途は幅広いです。

Q. 配線や設置に工具は必要ですか。

A. 不要です。端子台への差し込みと裏面の両面テープで配線・設置が完結します。

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