和歌山県橋本市の駐車場で10代の女性にわいせつな行為をしたなどとして、中学校教諭の35歳の男が逮捕されました。

不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたのは、和歌山県九度山町に住む公立中学校教諭、松本充浩容疑者（35）です。

警察によりますと、松本容疑者は去年8月9日、橋本市の駐車場で10代の女性に抱きついたりキスをしたりし、同年11月6日には、女性が18歳未満であることを知りながら、女性の裸の動画を容疑者宅で所持した疑いがもたれています。

警察は、別の女性から松本容疑者にわいせつな行為をされたという被害の届け出を受けて捜査を開始。松本容疑者のスマートフォンから今回の被害者にあたる10代の女性の裸の動画を見つけ、事件が発覚したということです。

取り調べに対し松本容疑者は、「事実のとおり、私は被害者にキスなどのわいせつな行為をしたり、裸の動画を送ってもらったりしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

警察は、すでに被害届を出している別の女性の事案と松本容疑者の関連も調べています。