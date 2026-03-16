『Fate／EXTRA Record』のホームページが更新されました。

【映像】Fate／EXTRA RecordのHPに掲載されたお知らせ

「『Fate／EXTRA Record』販売中止のお知らせ

日頃よりバンダイナムコエンターテインメント製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、2026年春に発売を予定しておりましたNintendo Switch（TM）／PlayStation（R）5／PlayStation（R）4／Steam（R）『Fate／EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントからの販売を中止させていただくこととなりました。

発売を心待ちにしてくださっていた皆様には、深くお詫び申し上げます。

なお、ASOBI STOREにて本商品を既にご予約いただいたお客様は、ご注文をキャンセルとさせていただきます。

『コンビニ払い』で決済されたお客様にはお支払いいただいた代金を全額返金いたします。

ご予約いただいたお客様には、別途ASOBI STOREより個別メールをご案内いたしますので、詳細につきましてはそちらをご確認ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）