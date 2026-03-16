防空システムによって迎撃されたロシアのドローン＝2025年6月、ウクライナ首都キーウ/Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は「米国が現在、中東問題に注力しているのは間違いない」としつつ、「米国を失いたくない」と語った。

ウクライナ政府では、中東での紛争によって、この4年間ウクライナを苦しめてきた戦争への関心や武器の供給が減るのではないかとの懸念が強まっている。

ゼレンスキー氏は「米国が中東を理由にウクライナ問題から手を引くようなことは、どうしても避けたい」と語った。

ゼレンスキー氏は15日に公表された広範な発言の中で、米国がイラン攻撃で大量の弾薬を使っているため、「一部の兵器の引き渡しが遅れたり、われわれにとって重要な防衛物資の供給量が減ったりする可能性がある」と懸念を示した。「私の見方では、その危険性は非常に高い」

ゼレンスキー氏はイランの攻撃に直面している湾岸諸国への支援を行うドローンの専門家について詳細を明らかにした。三つの大規模なチームが現地に入り、イランの無人機攻撃への対処について助言しているという。

ゼレンスキー氏は「米国からは何度か連絡があった。ある国への支援を求めるものもあれば、米国人への支援を求めるものもあった」と述べた。「現時点では、民間人や基地の保護を支援するための指導や助言を提供している」

ゼレンスキー氏は15日、CNNの取材に答え、ロシアがライセンス生産した無人機をイランに提供していると述べた。

クレムリン（ロシア大統領府）のペスコフ報道官は、ロシアが米軍の部隊や艦船、航空機の位置や動きに関する情報をイランに提供しているとの報道について、コメントしていない。

ウクライナは、ロシアがウクライナの都市やインフラへの攻撃に使ってきたイラン製無人機に対抗するため、さまざまな防衛手段を発展させてきた。

ゼレンスキー氏は15日、ウクライナが開発した無人機技術や電子戦システムを米国と共有する用意があるとも述べた。

ゼレンスキー氏は、中東の状況を見ればわかるように、迎撃ミサイルを十分な数保有していてもそれだけでは不十分であり、必要なのは防衛システムだと指摘した。

ゼレンスキー氏によれば、こうした構想についてトランプ米大統領と複数回協議した。この構想では、米国とウクライナの数十社が迎撃ミサイルを開発し、その半分をウクライナが、残り半分をパートナー国が使う可能性があるという。

ゼレンスキー氏は「今のところ、はっきりした返答は得られていない」と言い添えた。

中東での戦争が続く中、ウクライナは防空体制を強化するため、ほかのパートナーにも期待しているとゼレンスキー氏は語った。

ゼレンスキー氏は、世界市場への石油供給量を増やすためとして、米国がロシア産石油の輸出に対する一部制裁を解除したことへの反対も改めて表明した。

トランプ政権は、各国が一時的に一部のロシア産石油製品を購入できるようにすると発表していた。

ゼレンスキー氏は「ロシアに対する制裁の解除は世界の助けにはならず、ロシアを助けるだけだ」と述べた。ロシアが膨らむ財政赤字を埋めることができるためだという。そのうえで「この14〜15日だけで、ロシアはおよそ100億ドル（約1兆6000億円）を稼いだ」と主張した。

ゼレンスキー氏は、ウクライナが今後もロシアのエネルギー関連施設への攻撃を続けるとし、フランスのマクロン大統領らと「ロシア産石油の供給停止と押収」について協議していると述べた。

ゼレンスキー氏は、ロシア側には「戦争を止める意思は全くない」としつつ、春の攻勢は「すでに失敗した」と語った。

専門家によると、先月は2024年夏以降で初めて、ウクライナ軍は失った面積を上回る領土を奪還し、南部戦線で数百平方キロを確保した。

ゼレンスキー氏は、ロシア軍は「大規模な作戦は行っていない」と述べた。一方で、前線の各地で浸透戦術や絶え間ない攻撃を試みているという。

また、ロシアは年間40万人を動員する計画だが、ゼレンスキー氏は「われわれの計画は、少なくとも40万人のロシア兵を毎年排除することだ」と語った。

隣国ハンガリーでは選挙戦が終盤に入っているが、ゼレンスキー氏は、ウクライナは「その人物がプーチン氏の同盟者、つまり侵略国家の側に立つ人物でない限り」、どの指導者とも協力すると述べた。

現在のハンガリーのオルバン首相は、ロシアのプーチン大統領と緊密な関係にあり、欧州連合（EU）のウクライナ支援や対ロシア制裁をたびたび阻止しようとしている。