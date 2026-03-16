＝LOVE大谷映美里「28歳になりました」ノースリーブワンピ姿で報告「可愛すぎて見惚れる」「ため息出るほど綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月15日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「ため息出るほど綺麗」ノースリワンピで素肌輝く
大谷は「28歳になりました」と自身の誕生日を報告。「たくさん、お祝いのお言葉をありがとうございます」と感謝の言葉をつづり、「これからも毎日を楽しみたいと思います」と記している。「お花いっぱいで可愛くお祝いしてもらったよーー」と添え、白のティアードのノースリーブワンピース姿で大きな花束を抱えたソロショットを投稿。腕には黒のリボンが結ばれており、ほっそりとした美しい二の腕が際立っている。
また、バースデーケーキを前にした写真では、チェック柄のノースリーブシャツを着用した透明感のある素肌が輝くスタイルを披露している。
この投稿は「女神様みたい」「華やかで上品」「ため息出るほど綺麗」「可愛すぎて見惚れる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「ため息出るほど綺麗」ノースリワンピで素肌輝く
◆大谷映美里、ほっそり二の腕際立つノースリーブワンピ姿披露
大谷は「28歳になりました」と自身の誕生日を報告。「たくさん、お祝いのお言葉をありがとうございます」と感謝の言葉をつづり、「これからも毎日を楽しみたいと思います」と記している。「お花いっぱいで可愛くお祝いしてもらったよーー」と添え、白のティアードのノースリーブワンピース姿で大きな花束を抱えたソロショットを投稿。腕には黒のリボンが結ばれており、ほっそりとした美しい二の腕が際立っている。
また、バースデーケーキを前にした写真では、チェック柄のノースリーブシャツを着用した透明感のある素肌が輝くスタイルを披露している。
◆大谷映美里の投稿に「可愛すぎて見惚れる」と反響
この投稿は「女神様みたい」「華やかで上品」「ため息出るほど綺麗」「可愛すぎて見惚れる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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