3児の母・川崎希「何回片付けてもすぐ散らかる」子ども部屋公開「リアルで親近感湧く」「壁紙の柄が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの川崎希が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども部屋を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「壁紙の柄が可愛い」おもちゃズラリな広々子ども部屋
川崎は「子ども部屋の掃除してるけど 何回片付けてもすぐ散らかるよ」とつづり、子ども部屋の一部を撮影した写真を投稿。壁には雲柄のグレーの壁紙が貼られており、開放感のある大きな窓が設置されている。子どもの手が届きやすいよう工夫されたロータイプの棚の上には、人形やピアノ、木製のおもちゃや絵などが並んでおり、子どもの元気いっぱいな様子が伝わるような部屋となっている。
この投稿に、ファンからは「リアルで親近感湧く」「壁紙の柄が可愛い」「開放感があって素敵」「お子さんものびのび育ちそう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「壁紙の柄が可愛い」おもちゃズラリな広々子ども部屋
◆川崎希、子ども部屋披露
川崎は「子ども部屋の掃除してるけど 何回片付けてもすぐ散らかるよ」とつづり、子ども部屋の一部を撮影した写真を投稿。壁には雲柄のグレーの壁紙が貼られており、開放感のある大きな窓が設置されている。子どもの手が届きやすいよう工夫されたロータイプの棚の上には、人形やピアノ、木製のおもちゃや絵などが並んでおり、子どもの元気いっぱいな様子が伝わるような部屋となっている。
◆川崎希の投稿に「開放感があって素敵」の声
この投稿に、ファンからは「リアルで親近感湧く」「壁紙の柄が可愛い」「開放感があって素敵」「お子さんものびのび育ちそう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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