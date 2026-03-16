レッドブルから春限定のさくらんぼフレーバー登場「レッドブル･エナジードリンク チェリーエディション」

レッドブル･ジャパン株式会社は、さくらんぼ風味の新商品「レッドブル･エナジードリンク チェリーエディション」を、3月31日(火)より全国で販売開始する。希望小売価格は213円(税抜)。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなどで取り扱う。

〈華やかな香りとフルーティーな味わいで春の訪れを表現〉

ひと口飲むと広がるさくらんぼのフルーティーな味わいに、桜の花を思わせる華やかな香りを重ねた春限定フレーバー。暖かくなる季節の始まりに合わせ、春の訪れを感じられるドリンクとして展開する。

〈レッドブルとは〉

レッドブル･エナジードリンクは、精神的･肉体的にパフォーマンスを発揮したい場面に向けて開発された微炭酸飲料。

主な原材料には、カフェイン、アルギニン、ビタミンB群、糖類などを配合。250ml缶あたりのカフェイン含有量は80mgで、ドリップコーヒー約1杯分と同程度となる。

糖類にはテンサイ(砂糖大根)由来の砂糖とぶどう糖を使用し、100mlあたり11gを含有。これはリンゴジュースやオレンジジュースと同程度の糖分量としている。

〈ラインアップは全8種に〉

今回の発売により、レッドブル･エナジードリンクの国内ラインアップは全8種となる。

･レッドブル･エナジードリンク (250ml/355ml/473ml)

･レッドブル･シュガーフリー (250ml)

･レッドブル･エナジードリンク 330mlアルミボトル

･レッドブル･エナジードリンク パープルエディション 250ml

･レッドブル･エナジードリンク グリーンエディション 250ml

･レッドブル･エナジードリンク チェリーエディション 250ml

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