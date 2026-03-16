ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その18」をお届けする（第1483回）。

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大日本帝国の「悪行」は、誇張しても捏造しても構わない。一方、「被害者」である朝鮮民族や中国人、あるいはソビエト共産党に関わるロシア人については、徹底的に美化するか実態をごまかす。これが左翼学者オールドアカデミアの手口であることは、ここ数年の『逆説の日本史』シリーズの記述でおわかりいただけたかと思う。

具体的な実例を挙げれば、尼港事件や間島事件がそうだし、南京事件もそうだ。もちろん、この南京事件とは「南京大虐殺」では無く、日本人が中国兵に殺害された事件のことである（『逆説の日本史 第28巻 大正混迷編』参照）

これらは「実態をごまかす」例だが、「無視」という手口もある。つまり、当然扱うべきことを「これでは大日本帝国にも美点があったことがバレてしまう」とばかりに、シベリア出兵における日本軍のポーランド難民救出や、一九一九年の「人類初の人種差別撤廃の提案」あるいは「大東亜宣言」を「無かったことにする」「できるだけ矮小化する」という形で歴史の真実を歪めるやり方だ。

じつは、その最たるものが、これから述べる「李晋"怪死"事件」なのである。この事件、つい数年前まではほとんどの日本人が知らなかったと断言してもいいだろう。その後、ある出来事がきっかけになって少しは知られるようになったのだが、まだまだ人口に膾炙したとは言えない。

前回述べたように、この事件は当時の日本人ならば誰でも、差別的な言い方をするなら、政治にまったく関心の無い「女・子供でも知っていた」と断言してもいい事件なのである。それが現在多くの日本人に知られていないということは、「オールドメディアによる報道」と同じで、左翼学者オールドアカデミアによる歴史教育の歪みを示す好例とも言えるだろう。

そもそも李晋とは何者か？ 試みに事典を引いてみて驚いた。左翼学者オールドアカデミアの巣窟である百科事典や歴史事典はともかく、内容が膨大なためある程度客観的な記述を維持できる『国史大辞典』（吉川弘文館刊）にも、この項目は無い。さすがにインターネット上の『ウィキペディア』には項目があったので引用する。

〈李晋（り しん、1921年8月18日-1922年5月11日）は、李垠の第一子・長男。母は日本の皇族・方子女王。肥前佐賀藩主・鍋島直正の玄孫。敬称は「殿下」。

【生涯】

1921年（大正10年）8月18日午前2時35分、李王世子垠と妃・方子女王の第一子として誕生する。佐賀藩主の鍋島直正は高祖父にあたる。誕生に当たり、皇族同様の礼を受けることと、敬称に「殿下」を用いることが定められた。（中略）

朝鮮の王族と日本の皇族の間に生まれたため、「日鮮融合」の象徴として注目された。同月24日に「晋」と命名された。誕生して間もなくは乳母が置かれたが、やがて母・方子女王自ら母乳を与えるようになった。

1922年（大正11年）4月23日、李王世子夫妻は生後8か月の晋を連れて東京を発ち、朝鮮を訪問する。これは、晋と李王（純宗）との対面などが目的だった。1922年（大正11年）4月26日午前8時45分、三人は釜山港へ到着。当時映像が趣味であった李垠は、16ミリ撮影機で自らが撮影した里帰りの一部始終が残されていた。方子妃は生後8か月の乳児を連れての長旅が不安ではあったが、無事2週間に渡る夫の祖国での行事が終わろうとしていた。

日本への帰国前日である5月8日の夜、別離の晩餐会が仁政殿で開かれた。晩餐会を終えた二人は、大漢門を通過して石造殿に到着する。まだ車が停車しきらないうちに桜井御用取扱が、ほとんど半狂乱のようになって「若宮さまのご容態が！」と晋の急病を報告した。

二人が晩餐会へ出発する直前まで機嫌よくニコニコとしていたはずの赤ん坊の晋が、苦し気な息遣いで青緑色の液を吐き続けていた。随行の小山善侍医、総督府から志賀潔医院長、小児科医官科長も呼び寄せて応急処置がとられたが、夜が明けても茶褐色の固形物を吐き、容態はどんどん悪化していった。

さらに東京からも帝大の三輪博士にも急遽治療を依頼したが間に合わず、5月11日15時12分に晋は薨去した。晋の死は急性消化不良と公表された。（以下略）〉

ここのところ、別の研究書では次のように記している。

〈最終日の五月八日には、昌徳宮の仁政殿で晩餐会が開かれている。会が終わって李垠夫妻が居室のある徳寿宮仁政殿に戻ると、御用取扱の桜井柳子は血相を変えて李晋の異変を伝えてきた。即座に小山典医や朝鮮総督府医院の志賀潔院長が嘔吐と下痢を繰り返す李晋を診察した。しかし、容態は一向によくならず、翌日午前四時には体温が三十八・四度まで上がってしまう。

五月一一日、倉富（勇三郎。王世子顧問。引用者註）の指示で排泄物を目視で調べたが、中毒症状はみられなかった。後から加わった小児科の開業医池田季雄は、体中の水分が欠乏して肝臓が乾いていると判断し、胃部に氷のうを当てて吐気を鎮め、水を与えるように勧めた。しかし、志賀はこの療法に反対し、食塩水の注射のみにとどめてしまう。これが原因かはわからないが、同日午後三時頃に李晋は危篤に陥り、李垠夫妻や侍女が見守るなかで永眠した。一歳に満たない短い命であった。診察書を作成した小山は病名を「消化不良」としている。志賀は池田が勝手に身体を揺らすなどしたため死期を早めたとその療法を批判し、責任を転嫁した。〉

（『朝鮮王公族―帝国日本の準皇族』新城道彦著 中央公論新社刊）

さて、これらの文章を読んで、あなたはこの哀れな嬰児の死にどんな感想を抱いただろうか？ おそらくは次のようなものではないか。

〈晋の死は、牛乳による消化不良ということになったが、それを信じる者は誰もいない。

方子の憔悴ぶりは、端で見ていてもつらいほどで、後を追うのではないかと伊都子（梨本宮伊都子。李方子の実母。引用者註）は心配したほどだ。

帰国してから部屋に籠もり、誰とも会わなかった方子は、母にだけは心のうちをさらけ出す。

「晋ちゃんは、日本人の血が混じっているということで殺されたのですよ。それならばなぜ、私も殺してはくれなかったんでしょうか。晋ちゃんには、何の罪もなかったのですよ」

母の前でだけは泣き続け、そして朝鮮の人々への恨みの言葉を口にした。

「おたあさま、私が愚かでございました。王宮の人たちはみんな親切で、よい方ばかりと思っておりました。あちらの侍女たちは、なんという可愛い王子さまと、取り合いをしたほどです。晋ちゃんも喜んでキャッキャッと笑って、それで私はすっかり油断してしまったのです。あの最後の夜、私たちがお別れの晩餐会に出かけている間に、誰かが毒を盛ったのです……。ああ、私が愚かでございました。いくら策略に長けた人たちでも、まさかこんな可愛い赤ん坊を殺しはしないだろうと、そんなことを考えた私は、なんといううかつな母親だったのでしょう。私は晋ちゃんに、いくら謝っても謝っても、とても足りません……」〉

（『李王家の縁談』林真理子著 文藝春秋刊）

前段でこの事件について「数年前まではほとんどの日本人が知らなかったが、その後、ある出来事がきっかけになって少しは知られるようになった」と書いたが、それはベストセラー作家である林真理子によって、この『李王家の縁談』が書かれたことを意味している。これは文学作品つまりフィクションだが、確かな史料に基づいた実録小説でもある。その確かな史料とは、他ならぬ方子の実母の梨本宮伊都子の日記である。

不用心にもほどがある

戦後、アメリカ占領軍が天皇制弱体化を図るために皇室に圧力をかけ、多くの宮家を臣籍に落とさせた。伏見宮、閑院宮、竹田宮などで、これが現在の「皇族の男子不足」につながっているのだが、これら旧皇族の人々が残した史料は少なく、とくに公刊されたものは世論に忖度して内容が正確で無いものも少なくない。

ところが、『梨本宮伊都子妃の日記』だけは違う。なぜなら、これは本来個人の日記であり、公刊される予定はまったく無かったからだ。それを歴史学者の小田部雄次静岡福祉大学名誉教授が遺族を説得し、公刊にこぎつけた。それが『梨本宮伊都子妃の日記 皇族妃の見た明治・大正・昭和』（小学館刊）である。

〈晋の死因について、方子は自伝『すぎた歳月』のなかで、「原因は牛乳だと思います」と記している。さらに、伊都子は『三代の天皇と私』のなかで、「帰国の前日にして、消化不良の自家中毒という電報ではありましたが、毒殺以外には考えられませんでした」とまで、のべている。その背景には朝鮮王朝末からの親日・親露・親清の三派の対立抗争があるというのである。

また『朝鮮王朝最後の皇太子妃』をまとめた本田節子は、韓国側の証言を集めた。「晋の死因については『毒殺です』と言下に答える人、『真相はわかりませんが、毒殺に違いないと思います』という人。ほとんどの答えがこのどちらかであった」という。理由としては、高宗の『毒殺』の仕返し説がもっとも多く、李垠の当初の婚約者であった閔甲完側の怨恨説（中略）などがあるという。〉

（引用前掲書）

ちなみに、閔甲完は李垠の「自称」婚約者である。彼女は死ぬまで妻の座を日本に奪われたと主張していた。姓でわかるように、日本人に殺された閔妃の一族でもある。つまり閔一族にしてみれば、日本に対して二重の恨みがある。

愛児を喪った方子妃がもし目の前にいたらこんなことは絶対に言えないが、やはり余りにも不用心だったと言えるのではないか。方子と李垠の結婚は予定より遅れたのだが、それは韓国併合後に「大韓帝国皇帝」から「李太王」に格下げになった李垠の父の喪に服さねばならなかったからだ。

朱子学が秩序の基準である人々は、なによりも「孝」を重んじる。日本にも親孝行という言葉はあるが、それとはまったくレベルが違うものだということは何度も指摘した。そのなかで、親の喪に服するというのはきわめて重要な項目だ。たとえ国家が大戦争をしており国防軍を指揮する司令官であったとしても、親が死んだら喪に服すために職場を放棄して家に帰らなければならない。王に対する「忠」より、親に対する「孝」のほうが大切だからだ。

これでは近代国家はできないので、大日本帝国では国民はすべて天皇の「赤子」だとした。そうすれば天皇はすべての国民の「父親」になるから、親が死んでも軍人は職場を放棄して家に帰ることは許されなくなる。「忠孝一致」である。

しかし、それはあくまで日本民族による「朱子学の改変」であり、朝鮮民族はそんなことが許されると思っていない。こうした服喪の期間や亡くなった王の「尊号」をどうするかで、朝鮮側と日本側は揉めに揉めた。

たとえば、朝鮮側は故李太王を「皇帝」としたいと希望したが、日本側は拒否した。それでは天皇と同格になってしまうからだ。結局は日本がほとんど朝鮮側の要望を押し潰す形で話はまとめられた。朝鮮側からすれば「高宗は愛妻（閔妃）を日本に殺されたばかりか王に格下げになり、息子には日本の女をあてがわれた。こんな屈辱はない。神聖なる朝鮮国の皇統に日本のような野蛮国の血が混じるのは許されない」ということだ。

とくに朝鮮宮廷の人々は「朱子学の権化」だから、客観的に見ればあきらかに朝鮮半島を進歩させた日本による西洋近代化の価値も、まるで認めない。そんな憎悪の渦巻く朝鮮宮廷へ、憎悪の対象となっている嬰児を連れていき、なおかつ「目を離す」とは不用心にもほどがある、ということがおわかりだろう。

では、なぜ夫妻はわざわざ京城まで行ったのかと言えば、朝鮮側から「子供の顔を見せに来るべきだ」と言ってきたからである。日本側では晋を「日鮮融和の象徴」と宣伝しているので、無下に断れない。そして、晋が向こうで歓迎されれば「内鮮一体化」が促進されるという思いもあっただろう。やはり油断していたと言わざるを得ない。たしかに、いくらなんでも嬰児を殺したりしないだろうと日本は近代国家の常識に基づき判断したのだが、朝鮮貴族の頭のなかは前近代のまま、という認識が無かった。

では、ここであらためて問おう。李晋は本当に毒殺されたのか？

（第1484回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号