【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】ダイレクトの「迫力スライディング弾」（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW千葉玲海菜が、待望の大会初得点。滑り込みながら決めた難易度の高いゴールが話題となっている。

日本時間3月15日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026準々決勝でフィリピン女子代表と対戦。序盤こそベタ引きだった相手の守備を崩せずにいたが、前半終了間際に2ゴールを奪うと後半にも5ゴールを追加し、7−0で大勝した。大会ベスト4進出を決めると同時に、2027年FIFA女子ワールドカップの出場権も獲得している。

なでしこのゴールラッシュを加速させたのが、65分の一撃だった。後半頭から左ウイングに入っていた千葉は、CKの流れで右から左へとサイドを変えていたFW藤野あおばのクロスをダイレクトでフィニッシュ。ファーで滑り込みながら右足でシュートを突き刺した。

千葉は直前の63分と64分のビッグチャンスを立て続けに外していただけに、実況の小松正英氏が「千葉がお見事！三度目の正直！今度は決めてみせました！」と絶叫。解説の岩渕真奈さん（元なでしこジャパンMF）も、「またしても藤野選手からでしたね。（3回の決定機のうち）一番難しいやつを決めてきましたね。古賀選手が中にいたことで（外側の）スペースが空いてましたし、上手く合わせましたね」と続いた。

「ハーフタイムに話していた」と舞台裏を明かす

この難易度の高いゴールはファンの間でも話題に。SNSでは、「玲海菜の素晴らしいゴール！」「待望のゴール！」「最高やな」「クロスが入る瞬間の身体の始動ぷりが素晴らしい」「DFの外側からの理想的なゴール」「マジで一番難しいやつを決めたw」など称賛の声が目立った。

試合後のフラッシュインタビューに登場した千葉は、「自分自身も点を取りたかったですし、チームを勢いづけるための交代だと思ったのでその役割を果たせたのはよかった」と安堵。さらに、「ハーフタイムにあおばと話していて、逆サイドのあそこが空いてくると。本当は右サイドから自分がファーで狙う話で、あの時は逆でしたけど、狙いは2人で共有していたので、ゴールに繋がった良かったです」と明確な狙いを持っていたことを明かした。

今大会の千葉は本職のウイング、さらには左SBでも起用されて、得意のドリブルを武器に崩しの切り札として活躍。日本時間3月18日に行われる韓国代表との準決勝でも、その打開力に期待が懸かる。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

