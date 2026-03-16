映画の最高峰アカデミー賞の授賞式がアメリカで行われ、映画『国宝』は惜しくも受賞を逃しました。

長編アニメーション賞とオリジナルソング賞を受賞した『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が会場を盛り上げた第98回アカデミー賞。

日本からは映画『国宝』で歌舞伎のメークやかつらを手掛けた職人ら3人が、メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされていましたが、惜しくも受賞を逃しました。この賞には、ギレルモ・デル・トロ監督の『フランケンシュタイン』が輝きました。

そして、注目の作品賞は、レオナルド・ディカプリオさん主演の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が受賞しました。

また、長編ドキュメンタリー賞には、ウクライナ侵攻以降、ロシアの学校で進む愛国・軍事教育の実態を内部映像で記録した『名もなき反逆者 ロシア 愛国教育の現場で』が選ばれました。

パヴェル・タランキン氏（映像を撮影）

「流れ星の代わりに、爆弾やドローンが飛び交う国があります」

映像を撮影し、国外に持ち出したタランキン氏はスピーチで「子どもたちのため、今すぐ戦争をやめなければならない」と訴えました。