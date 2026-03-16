NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

制作統括「松下洸平さんを家康にキャスティングしたのには深い理由が…」

３月15日に放送された第十回「信長上洛」で、足利義昭を擁して上洛する決意をかためた信長。

そのために浅井家に嫁入りした妹の市が重臣・柴田勝家に伝えた”ある一言”が視聴者の間で話題になっています。

＊以下第十回のネタバレを含みます。

＜第十回のあらすじ＞

信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣となる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

そんな中、足利義昭の使いとして明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。さきの将軍を亡き者にした三好一族を討ち、上洛して義昭を将軍に擁立してほしいというのだ。

申し出を承諾した信長は、上洛の妨げとなる浅井長政（中島歩）に妹の市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）を嫁がせ、和平を結ぶことに。

市は嫁ぐ前に、あることを小一郎（仲野太賀）に頼む。

この婚礼は私の初陣

今回のドラマ中盤。

足利義昭を次の将軍に据えるべく、上洛の決意をかためた信長。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

その妨げとなる浅井氏と同盟を組むために、妹の市を浅井長政の元に嫁がせます。

「婚礼を自分の初陣」と小一郎に語った市は、覚悟を決めて近江・小谷城へ向かうと長政との婚姻の宴へ。

織田側からは佐久間信盛、柴田勝家ら重臣らが同席します。

ただの戯言じゃ

宴を終え、市のもとへ別れのあいさつにきた勝家。



『柴田勝家-織田軍の「総司令官」』（著：和田裕弘／中公新書）

「もし何かお困りごとがあればいつでもお呼びつけください。この勝家すぐに駆けつけてまいります」と語る勝家に対し、市は言伝を頼みます。

「嘘から出た真じゃ、と小一郎に」「そなたのせいで私は不幸になったと伝えよ」と市が伝えると「おのれ！許せぬ！このことは殿にもお伝えして…！」と憤慨した様子を見せた勝家。

冗談が通じず、興奮する勝家を見た市は「待て待て。ただの戯言（ざれごと）じゃ」といさめます。

慌てふためく勝家を前に「相変わらず武骨なやつじゃな」と呟くと、続けて「でも…長政殿より私に合うてるやもしれぬ」と話した市。

微笑んで「いっそお前と一緒になる方がマシであったな」と伝えると、勝家は「そ、そ…そのようなことをと、と、と…突然言われましても…」とますます挙動不審に。

すると市は「勝家…。戯言じゃ。気を付けて帰れよ」と伝え、深々と頭を下げる勝家の前から去っていくのでした。

視聴者の反応

これまでも信長への忠誠を誓ったそばから、市をチラ見するなど、その好意をうかがわせていた柴田勝家。今回のドラマの展開で、視聴者にもその思慕があらためて伝わったようです。

とりわけ市が＜戯言＞と語った「お前と一緒になった方がマシ」の一言は「史実においてこの先、実際に結ばれる」という二人の未来を知る視聴者にとって、思わず悶絶してしまう場面だったよう。しかも嘘から出た真、というやりとりの直後に…。

実際、SNSでは「戯言を言って柴田勝家を転がしとる笑 お市様、フラグですね」「勝家さんと一緒になるとかいう特大の嘘から出た誠フラグ」「＜お市に懸想する純朴な柴田勝家＞を令和目線でも安心して見られるようにこの2人がキャスティングされたんだろうな」「あの信長を間近に憧れ続けたお市にしたら…紳士的な浅井長政は悪い意味で優男に見えたのかな」「浅井長政の優しさと柴田勝家の武骨さ。本当にお市様に必要なのは、どちらだったんだろう」「しどろもどろになる勝家かわゆゆゆ」「今年の大河、蜂須賀小六とか柴田勝家とか、無骨なおっさん達が可愛い」といった声がみられていました。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。