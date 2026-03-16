池田勇太「俺が死ぬまで整理はつかない」 40歳になった今年「ここからがスタート」尾崎将司さんへの報告誓う
昨年12月23日にS状結腸がんのため78歳で死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。幼少期から尾崎さんに憧れ、背中を追ったツアー通算21勝の池田勇太が取材に応じた。
【写真】沈痛な面持ちで献花を行う石川遼
「つらいね…。俺が死ぬまで気持ちの整理はつかないんじゃないかな」と悲痛な思いを明かす。6歳でゴルフを始めた池田は、尾崎さんから大きな影響を受けた。1990年代から第二期全盛期を迎えて、毎週のように優勝争いをし、テレビではそのシーンが映し出され、憧れの存在となった。プロ転向後は尾崎さんと同じように3タックのズボンを履き、ズボンのポケットに手を入れる時は小指だけ外に出す“ジャンボスタイル”をマネするほど。「ANAオープン」や「ダンロップフェニックス」など尾崎さんが複数回優勝を挙げた大会には特に思い入れがあり、優勝したい大会と語っていた。初めて一緒にプレーをしたのは、池田がまだ高校生だった2003年「ブリヂストンオープン」。朝あいさつにいくと「無視ですよ」と苦笑いをしたが、「当時はそれが当たり前だったからね。そこから始まり、数えきれないほど思い出はあるけど、1個1個本当によく鮮明に覚えているし、キリがないですよ」。昨年1月の尾崎さんの誕生日パーティで会ったのが最後。思い出を振り返るたびに込み上げるものがあった。この日は“最後”のお別れ会となったが、「俺には最後という言葉はないですね。宍喰（尾崎さんの出生地）に行けば会えるし…。40歳になった俺はここからがスタートだと思っている。ちゃんと1回1回報告できるようにがんばります」。昨年12月に不惑を迎えた池田。40歳以降で64勝を挙げた尾崎さんの背中を追って、勝ち星を積み重ねていきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
尾崎将司さん プロフィール
ジャンボ尾崎さんの死に池田勇太が無念のコメント「もっともっと生きて欲しかった」
尾崎将司さんのお別れの会 青木功が弔辞「俺のライバルだからな、最後まで」
石川遼が尾崎将司さんお別れ会で涙「男の中の男だった。遺志を受け継いでいく」
「オレはわがまま一杯で生きてきたから…」 “元ジャンボ番”が思い出す尾崎将司さんの言葉【悼む】
【写真】沈痛な面持ちで献花を行う石川遼
「つらいね…。俺が死ぬまで気持ちの整理はつかないんじゃないかな」と悲痛な思いを明かす。6歳でゴルフを始めた池田は、尾崎さんから大きな影響を受けた。1990年代から第二期全盛期を迎えて、毎週のように優勝争いをし、テレビではそのシーンが映し出され、憧れの存在となった。プロ転向後は尾崎さんと同じように3タックのズボンを履き、ズボンのポケットに手を入れる時は小指だけ外に出す“ジャンボスタイル”をマネするほど。「ANAオープン」や「ダンロップフェニックス」など尾崎さんが複数回優勝を挙げた大会には特に思い入れがあり、優勝したい大会と語っていた。初めて一緒にプレーをしたのは、池田がまだ高校生だった2003年「ブリヂストンオープン」。朝あいさつにいくと「無視ですよ」と苦笑いをしたが、「当時はそれが当たり前だったからね。そこから始まり、数えきれないほど思い出はあるけど、1個1個本当によく鮮明に覚えているし、キリがないですよ」。昨年1月の尾崎さんの誕生日パーティで会ったのが最後。思い出を振り返るたびに込み上げるものがあった。この日は“最後”のお別れ会となったが、「俺には最後という言葉はないですね。宍喰（尾崎さんの出生地）に行けば会えるし…。40歳になった俺はここからがスタートだと思っている。ちゃんと1回1回報告できるようにがんばります」。昨年12月に不惑を迎えた池田。40歳以降で64勝を挙げた尾崎さんの背中を追って、勝ち星を積み重ねていきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
尾崎将司さん プロフィール
ジャンボ尾崎さんの死に池田勇太が無念のコメント「もっともっと生きて欲しかった」
尾崎将司さんのお別れの会 青木功が弔辞「俺のライバルだからな、最後まで」
石川遼が尾崎将司さんお別れ会で涙「男の中の男だった。遺志を受け継いでいく」
「オレはわがまま一杯で生きてきたから…」 “元ジャンボ番”が思い出す尾崎将司さんの言葉【悼む】