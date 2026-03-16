石川遼が尾崎将司さんお別れ会で涙「男の中の男だった。遺志を受け継いでいく」
昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。かつてジャンボ邸で指導を受けた石川遼が尾崎さんをしのび、目を潤ませながら思いを語った。
【写真】ジャンボ尾崎と同組で回る20歳の遼
プロ113勝、国内94勝という前人未到の記録を打ち立てているスーパースターの尾崎さんは、ツアー制度施行元年の1973年、26歳で初代賞金王に輝いた。その36年後の2009年、石川が18歳の若さで戴冠し、尾崎さんの最年少記録を大幅に更新した。07年「マンシングウェアオープンKSBカップ」で史上2人目のアマチュア優勝を果たし、“ハニカミ王子”として世間を賑わせていた石川は、プロ転向を表明する前後、ジャンボ邸に2週間ほど通ったという。「子どもの頃、いちファンとしてジャンボさんのゴルフを見て、これだけ人を惹きつけるのはすごいと思っていました。いろんなことを叩きこんでいただいた。鮮明に覚えています」と思い出を語る。もともとプロ野球西鉄ライオンズ（現西武）の投手として活躍し、プロゴルファーに転向したという経歴を持つ尾崎さんは、石川にまず、ピッチングフォームを教えた。「ピッチングフォームからゴルフにつなげて考えていく。トレーニング、ゴルフの打ち方、ひとつひとつを教えていただき、本当に刺激的な日々でした」と回顧した。「優勝した時に電話で報告をさせていただいていた」が、最後に直接会ったのは19年頃。それ以降は訪ねることも優勝報告もなかなかできず、闘病していることも「直前まで知らなった」という。「すごく元気なジャンボさんのイメージしかないので、信じられないという気持ちです」と心境を話した。男子ツアー人気の立役者で、日本ゴルフ界をけん引した尾崎さんを「男の中の男だった」と話す。「男としての強さを見せていただきながら、優しく指導していただきました。簡単に答えを教えるのではなく、自分で悩むという人としての深みも教えていただいた。そんなジャンボさんのようになれるとは思わないけれど、遺志を少しでも受け継いで、日本のゴルフ界がこれからもっともっと強く、明るくなるように、残された者たちで頑張っていきたい」と、涙ぐみながら決意を示した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
尾崎将司さん プロフィール
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