“りくりゅうペア”三浦璃来＆木原龍一、2人の拠点・カナダでの最新ショットを紀平梨花が公開「りかしんとりくりゅう」「ビリヤード楽しそう」「素敵な4ショット」
ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、三浦璃来（24）＆木原龍一（33）が15日、フィギュアスケーター・紀平梨花（23）のインスタグラムに登場。“りくりゅうペア”の練習拠点であるカナダでの最新ショットが公開された。
【写真】「ビリヤード楽しそう」「素敵な4ショット」りくりゅう＆りかしんペアのカナダでの様子
ミラノ・コルティナ冬季五輪で記憶にも記録にも残る活躍を見せた2人は、先月24日にTEAM JAPANのメンバーと共にイタリアから帰国。
その後は、そろって会見を行ったり、テレビ出演でインタビューに応えたりと、祝福を受けながら寄せられた応援への感謝を伝え、8日の投稿で「私たちの拠点カナダに帰ります！」と2人の練習拠点であるカナダへ向け出国する様子を写真を添え報告していた。
紀平のインスタでは「りくりゅうがI AMモントリオールに こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです!!オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様」と伝えるとともに、現在自身が“りかしん”としてアイスダンスのパートナーを組む西山真瑚（24）を含めた4ショットを公開。
スケートリンクでの写真のほか、ビリヤードや食事を満喫するオフショットも添え「楽しい時間をありがとう」と感謝を記している。
この投稿に、三浦が「ありがとう また遊ぼうねっ」とリアクションしたほか、コメント欄には「同じカナダだからいつかこういう機会があるといいなと思ってました」「りかしんとりくりゅう 大好きな4人が仲良く楽しそうでうれしいです」「素敵な4ショットですね」「りくりゅうのお二人と逢えてビリヤード楽しそう」「梨花ちゃん表情良いね」「これも何かのご縁ですね」「りかしんお2人一緒にオリンピック行けますように」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ビリヤード楽しそう」「素敵な4ショット」りくりゅう＆りかしんペアのカナダでの様子
ミラノ・コルティナ冬季五輪で記憶にも記録にも残る活躍を見せた2人は、先月24日にTEAM JAPANのメンバーと共にイタリアから帰国。
紀平のインスタでは「りくりゅうがI AMモントリオールに こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです!!オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様」と伝えるとともに、現在自身が“りかしん”としてアイスダンスのパートナーを組む西山真瑚（24）を含めた4ショットを公開。
スケートリンクでの写真のほか、ビリヤードや食事を満喫するオフショットも添え「楽しい時間をありがとう」と感謝を記している。
この投稿に、三浦が「ありがとう また遊ぼうねっ」とリアクションしたほか、コメント欄には「同じカナダだからいつかこういう機会があるといいなと思ってました」「りかしんとりくりゅう 大好きな4人が仲良く楽しそうでうれしいです」「素敵な4ショットですね」「りくりゅうのお二人と逢えてビリヤード楽しそう」「梨花ちゃん表情良いね」「これも何かのご縁ですね」「りかしんお2人一緒にオリンピック行けますように」などと、さまざまな反響が寄せられている。