手越祐也、「久しぶりに怪我しました。笑」 自撮りショット添え、いきさつも報告
歌手・タレントの手越祐也（38）が16日、自身のインスタグラムを更新。手首をけがしたことを報告した。
【写真】「相手のシュート止めたときに…」手越祐也、けがのいきさつ
投稿で、自身の自撮りを添えて「俺のインスタ見てくれてるみんな、元気してるー？」と呼びかけ。季節の変わり目について触れつつ「俺のファンのHONEYYYのみんなは知ってくれてると思うんだけど、久しぶりに怪我しました。笑」と報告。「俺の人生の怪我の9割以上はサッカーとかフットサルなんだけど、今回も見事にフットサル。やっぱりなって感じだよね」とつづった。
けがのいきさつについて「フットサルでキーパーのことはゴレイロって言うんだけど、ゴレイロやってて相手のシュート止めたときに手首持ってかれました」と説明。「幸い骨折じゃなかったし、俺の周りには治療とかサポートしてくれる人もいるから回復はかなり早い方なんだけど、やっぱり完全ではないかな」と症状を伝えた。
けがの影響でこの1週間ほど、ゴルフやサッカーができず「普通に悲しい。笑」と吐露。「トレーニングも手首で重いもの持てないから、今はとにかく下半身追い込みまくってて、下半身がえげつない筋肉痛です笑」と近況もつづった。
けがの対処法などを伝えつつ「俺と同じように怪我してる人、無理せず一緒に頑張ろう！」と呼びかけ。「22日は対バンもあるし、来月からはT.N.Tの全国ツアー、そして4月4日はサッカーのイベントもあるので、それまでにはしっかり治して全力でぶちかまします」と気合を込め、「みんなも毎日楽しんでね！またねー」と締めくくった。
【写真】「相手のシュート止めたときに…」手越祐也、けがのいきさつ
投稿で、自身の自撮りを添えて「俺のインスタ見てくれてるみんな、元気してるー？」と呼びかけ。季節の変わり目について触れつつ「俺のファンのHONEYYYのみんなは知ってくれてると思うんだけど、久しぶりに怪我しました。笑」と報告。「俺の人生の怪我の9割以上はサッカーとかフットサルなんだけど、今回も見事にフットサル。やっぱりなって感じだよね」とつづった。
けがの影響でこの1週間ほど、ゴルフやサッカーができず「普通に悲しい。笑」と吐露。「トレーニングも手首で重いもの持てないから、今はとにかく下半身追い込みまくってて、下半身がえげつない筋肉痛です笑」と近況もつづった。
けがの対処法などを伝えつつ「俺と同じように怪我してる人、無理せず一緒に頑張ろう！」と呼びかけ。「22日は対バンもあるし、来月からはT.N.Tの全国ツアー、そして4月4日はサッカーのイベントもあるので、それまでにはしっかり治して全力でぶちかまします」と気合を込め、「みんなも毎日楽しんでね！またねー」と締めくくった。