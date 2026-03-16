ＶＡＺ×ツインプラネットが共同プロデュースを手がける１１人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（あるぷす）が１５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「ＣＲＥＡＴＥｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＩＤＯＬ ＲＵＮＷＡＹ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＴＧＣ」のオープニングアクトに出演し、デビュー曲「青春のエフェクト」のパフォーマンスを初披露した。

トップバッターとして、「α＋」のメンバーがステージに登場。曲のイントロが流れ始めると、メンバーの瀬乃真帆子が「みなさんはじめまして、α＋です！今日は初めてのステージ、全力で届けます！」と力強く宣言。緊張感をにじませながらも、歌声とパフォーマンスを全力で届けた。

瀬乃は「１１人で毎日レッスンして頑張ってきた日々が、今日こうやって大きなステージ上で皆さんにお届けすることができて幸せです。これからもメンバー１１人で、いろいろな夢をかなえていきたいと思います。そして、今日披露させていただいたデビュー曲『青春のエフェクト』はすごく大切な曲なので、これからもみんなで大切に歌っていきたいです」とコメントした。

同イベントの出演後には「α＋ライブデビュー記念 ＹｏｕＴｕｂｅ生配信」を実施。「α＋」の公式ファンクラブの開設と、６月２０日にＺｅｐｐ Ｓｈｉｎｊｕｋｕ（ＴＯＫＹＯ）で初めてファンミーティングを開催することを発表した。

ファンミーティングに向けて、クラウドファンディングプロジェクトも始動。さらに、２０日にデジタルリリースされる２ｎｄシングルを皮切りに、４ｔｈシングルまで“３週連続新曲配信リリース”を展開することも決まった。

１３日には、オーディションの課題曲でもあった、クリエイターユニット・ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓがサウンドプロデュースをする９人組アイドルグループ「高嶺のなでしこ」の楽曲「女の子は強い」のカバーを配信している。

「α＋」は、スターティングメンバーとして、女子中高生を中心に人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「めるぷち」でセンターを務めた瀬乃ら５人を発表後、２０２５年１０月よりオーディションを実施。６人の合格者が加わり、計１１人によって結成した。

今後は「世界中の『やってみたい』をチアアップしよう！」をスローガンに、表向きの“盛れた自分”が評価されるＳＮＳ時代において、心の奥の本音に寄り添い「一歩踏み出す勇気を応援」するアイドルグループとして活動していく。