カメラマンの渡辺達生（わたなべ・たつお）さんが今月１２日、午後２時９分に死去していたことが１６日までに分かった。所属事務所がデイリースポーツの取材に応じて認めた。７７歳。

「渡辺達生事務所」名義で公表された文書の全文は以下のとおり。

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写真家・ＴＷＯ代表 渡辺達生氏が昨年より病気療養中でしたが ２０２６年３月１２日１４時０９分 享年７７歳にて永眠されました。

ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げるとともに 謹んでご報告申し上げます。

葬儀・告別式につきましては 故人ならびにご家族のご意向により 執り行わないこととなりました。

誠に勝手ながら ご香典・ご弔電・ご供花は固く辞退させて頂きます。何卒ご理解賜りますよう よろしくお願い申し上げます。

なお今後につきましては「偲ぶ会」などを予定しております。詳細につきましては未定のため 決まり次第改めてご案内申し上げます。

本投稿をもちまして関係者各位への正式なお知らせとさせていただきます。

渡辺達生事務所

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渡辺さんは１９４９年、山梨県出身。成蹊大学を卒業後はカメラマンとして活躍。小学館の雑誌「ＧＯＲＯ」などで多くのグラビアを手がけた。アイドルや女優の写真集も多数、貝殻ビキニで話題となった武田久美子の「ＭＹ ＤＥＡＲ ＳＴＥＰＨＡＮＩＥ」（ワニブックス）、川島なお美さんの「ＷＯＭＡＮ」（ワニブックス）などのヒット作がある。撮影した女性は５０００人以上にのぼる。ＣＭのスチール、ＣＤジャケットなどでも活躍した。２０１１年からは、楽しく遺影を撮る「寿影」プロジェクトも手がけていた。