ドジャースの人気者キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）が新居購入を暴露された。

専門メディア「ドジャースネーション」は１５日（日本時間１６日）、「キケ・エルナンデスが新居を購入―しかもロサンゼルスではない」との記事を配信。「ドジャースのユーティリティープレーヤー、キケが５３７万５０００ドル（約８億５６２４万円）の新居を購入したが、その家はロサンゼルス市内にはない」と報じた。

左ヒジを手術しＦＡとなっていたキケはドジャースと１年４５０万ドル（約７億１６８５万円）で再契約を結んだ。復帰はシーズン後半になる見込みだ。

記事は「２人目の子供が生まれ、３４歳で１２シーズン目を迎えるヘルナンデスは、妻のマリアナと落ち着ける永住地を探しているようで、アリゾナ州にそれを見つけたようだ。ヘルナンデスはフェニックス都市圏郊外のアーカディアに５１８１平方フィートの住宅を購入したという。この家には寝室が５つ、バスルームが５つ半あり、床は木の板張りで、リビングルームには印象的な暖炉がある」と詳細を伝えた。

アリゾナ州での自宅購入については「この家の立地は、キケにとってグレンデールにあるキャメルバック・ランチのドジャースの春季キャンプ施設へのアクセスが容易になるという利点がある」と説明した。



同記事は「彼の所有地はアリゾナにあるかもしれないが、プエルトリコ出身の彼にとってロサンゼルスは常に故郷であり続けるだろう」と結んだ。有名人の宿命とはいえ新居の詳細をバラされるのは防犯面からも問題が大きそうだ。