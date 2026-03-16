ドル円１５９．３０近辺、ユーロドル１．１４３０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は159.30近辺、ユーロドルは1.1430近辺で推移している。本日ここまでのレンジは、ドル円が159.26-159.75、ユーロドルは1.1411-1.1457となっている。現在のドル円相場は先週末比ドル安・円高水準に振れている。一方、ユーロドルは上に往って来いの値動きで、ドル安の動きは継続せず。中東情勢に改善の兆しはみられず、先週からの有事リスク長期化への警戒感が続いている。まずは、ホルムズ海峡を各国の石油タンカーが安全に航行できるようになるのかが焦点となっている。



USD/JPY 159.29 EUR/USD 1.1430

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