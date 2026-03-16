広島県世羅町の世羅高原農場グループの新しいシーズンを迎えるイベント「さくら祭り」の開催が、２８日から４月上旬（咲き終わりまで）決定した。

▼開園時間：午前９時〜午後５時（最終入園午後４時３０分）

▼休園日：期間中なし

▼入園料：大人７００〜１０００円／小人（４歳〜小学生）３００〜５００ ※開花状況により変動。

期間中には開花状況により夜桜ライトアップも開催。午後６時から８時まで、昼間とは違うしっとりとした雰囲気を楽しめる。また、４月４日、５日にはフードトラックＤＡＹとして、期間限定、日替わりでフードトラックが園内の花なりキッチン付近に出店。４月４日にはプロカメラマンによるメモリアルポートレート撮影会も行われる。

作家による、春の記念になるような似顔絵ワークショップや、イラストの販売も。さらに４月５日には小さな和のアイテム（和傘、扇子、うちわ）に絵付けをして、オリジナルのお土産を持ち帰ることができる。お土産ショップ・わごころでは、地元世羅のお菓子や特産品、世羅高原農場オリジナルの商品などを販売。季節の花モチーフの雑貨やガーデングッズなども取りそろえている。