高市首相は、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣の可能性について、国会で説明に追われています。中継です。

高市首相は、自衛隊の派遣について、アメリカ側からは「まだ求められていない」としたうえで、「対応を検討している」と述べました。

無所属・広田一議員

「米側からホルムズ海峡を通行する船舶の護衛、これに参加しないかというふうな話が出てくる可能性極めて高いわけでございます。そうすると日本としては海上警備行動を使ってそれに参加することはないというふうに理解をするんですけれども、それでよろしいでしょうか」

高市首相

「今政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢について重大な関心を持って情報収集を続けております。日本としてどのような対応が可能か法的観点も含めて総合的に検討を行っている最中でございます」

海上警備行動は、人命や財産保護などで特別の必要がある場合、自衛隊が日本関係の船舶を護衛することが可能となりますが、高市首相は、「国または国に準ずる組織が想定される場合は派遣できない」として、今回の適用は、「非常に法的には難しい」と述べました。

こうした中、小泉防衛相が、15日夜、ヘグセス国防長官と電話会談したほか、政府関係者によると茂木外相が、16日夜、ルビオ国務長官と電話会談を行う方向で調整しています。

19日の首脳会談を前に幅広いルートでトランプ大統領の真意を確認する方針です。