◇卓球 WTTチャンピオンズ重慶(10日〜15日、中国)

卓球の『WTTチャンピオンズ重慶』が15日まで行われ、女子シングルスでは、17歳の張本美和選手が大会制覇を飾りました。

世界ランク8位の張本選手は、準決勝で大藤沙月選手との日本人対決に勝利。決勝は世界ランク5位中国の蒯曼選手に1時間を超えるフルゲームの激闘を制して、頂点に立ちました。また大藤選手は3位表彰台となっています。

また男子シングルスでは、優勝した美和選手の兄・張本智和選手と松島輝空選手がベスト4入り。張本選手は準決勝で中国の19歳、温瑞博選手に敗れ、松島選手は準決勝で優勝したフランスのF.ルブラン選手に屈しましたが、日本のトップ2人が激しいトーナメントを最終日まで勝ち上がりました。

日本勢が対中国選手に“5勝”

今大会、大きなインパクトとなったのが日本勢の対中国選手の成績。中国はオリンピックでは団体戦が始まった2008年の北京大会から男女ともに5大会連続優勝。シングルスもともに5大会アベック優勝で、女子シングルスは1988年のソウル大会からすべて制しています。

今大会も中国のトップランカーが自国開催のチャンピオンズに出場。女子シングルスでは、大藤選手が初戦で日本勢相手に2019年10月から39連勝を飾っていた世界ランク2位の王曼碰選手に圧巻のストレート勝利。

14日の準々決勝では、大藤選手が世界ランク7位の7位の陳熠選手を下すと、張本選手が2回戦で第3シード中国の陳幸同選手を破っていた世界ランク15位の石洵瑶選手を撃破。さらに男子シングルスでは、松島選手が世界ランク1位の王楚欽選手を破り、一夜で3人が立て続けに勝利をあげました。

今大会、男女で日本vs中国は6試合ありましたが、5勝1敗の成績。大きなインパクトを残す大会となりました。

▽今大会の日本と中国の選手の対戦張本美和 4−3 蒯曼(決勝)張本美和 4−2 石洵瑶(準々決勝)大藤沙月 4−3 陳熠(準々決勝)大藤沙月 3−0 王曼碰(1回戦)松島輝空 4−2王楚欽 (準々決勝)張本智和 2−4 温瑞博(準決勝)