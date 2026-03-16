TRFのDJ KOO（64）が16日、東京都立葛飾野高校で特別授業を行った。

自身の体験談を通じて子供たちに「才能や夢を信じる力」の大切さを伝える出張授業プログラム「avex class」の特別版。今回は、avexが主催する「全国高等学校ダンス部選手権（DANCE CLUB CHAMPIONSHIP/以下DCC）」の第13回決勝大会で「DJ KOO賞」に選ばれた同校で、DJ KOOが直接生徒たちに講義した。

DJの枠を飛び越え、バラエティ番組など幅広く活躍している自身の経験を踏まえ「失敗してもいいと思います。失敗よりも、やることの方が大切だし、何か好きなことがあったら、好きなことを追求していくことで、今は超えられない何かが、後から付いてくると思います」と熱弁。DJの仕事を始めたきっかけや、TRFのプロデューサーである小室哲哉氏との出会いなど、自身が歩んできた道を振り返りながら、高校生にエールを送った。

生徒からは「卒業までの期間で何をしたらいいか」といった質問も。「勉強！勉強といっても、テキストだけじゃなくて、いろんなことに興味を持ってみましょう」と答えたDJ KOOだが「あ、そうだそうだ。身の回りの友達に相談すること。ご家族の皆さんにも相談してください」と、娘を持つ父としての目線でもアドバイスした。