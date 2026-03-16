【3月15日のB1試合結果】仙台のカルバーがB1記録タイの52得点…西地区は首位並走、東地区は上位陣足踏みで混戦加速

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　3月15日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第26節のGAME2が行われ、プレーオフ進出を目指し、各地で熱戦が繰り広げられた。


　西地区では首位争いが一段と熱を帯びている。2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは越谷アルファーズに連勝し、5連勝となった。一方、首位の長崎ヴェルカも琉球ゴールデンキングスとのGAME2を68－58で制した。この結果、両チームは35勝9敗で並び、熾烈な首位攻防戦が続く。

　

　東地区首位の宇都宮ブレックスは、敵地で滋賀レイクスと対戦。前日のGAME1に敗れ連勝が「5」で止まっていたものの、この日は比江島慎が復帰し、D.J・ニュービルが25得点と躍動。前半こそ競った展開となるが、第3クォーター中盤にリードを広げると、93－87で勝利した。

　

　また、東地区6位の仙台89ERSは秋田ノーザンハピネッツを相手に2連勝を飾り、GAME2ではエースジャレット・カルバーがB1リーグの1試合個人最多得点記録に並ぶ「52得点」をマークした。


　さらに、上位陣は足踏みを強いられた。東地区3位のアルバルク東京は群馬クレインサンダーズに2連敗。GAME1が66得点、GAME2では54得点と得点が伸び悩み、オフェンスに課題が残った。4位のレバンガ北海道は後半の失速が響き三遠ネオフェニックスに連敗。勢いに乗る三遠は連勝を「9」まで伸ばしている。

　

　東地区は上位4チームとの差が縮まり、5位・群馬が首位と5差、6位・仙台も6差で両者4連勝中と、ワイルドカード争いでも出場圏が目前に見える状況だ。西地区ではトップ2の成績が並び首位争いが加速する中、3位・シーホース三河と4位・琉球もワイルドカード圏内に踏みとどまっている。残り16試合となったレギュラーシーズン終盤戦は、目が離せない戦いが続きそうだ。


◆▼B1の3月15日試合結果

大阪エヴェッサ 76－93 富山グラウジーズ

仙台89ERS 87－76 秋田ノーザンハピネッツ

横浜ビー・コルセアーズ 77－65 シーホース三河

滋賀レイクス 87－93 宇都宮ブレックス

京都ハンナリーズ 79－78 サンロッカーズ渋谷

島根スサノオマジック 80－77 佐賀バルーナーズ

茨城ロボッツ 78－86 千葉ジェッツ

群馬クレインサンダーズ 78－54 アルバルク東京

越谷アルファーズ 80－109 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

アルティーリ千葉 91－104 広島ドラゴンフライズ

三遠ネオフェニックス 95－81 レバンガ北海道

ファイティングイーグルス名古屋 74－82 川崎ブレイブサンダース

琉球ゴールデンキングス 58－68 長崎ヴェルカ


◆▼B1東地区の順位表（残り16試合）

1位　33勝11敗　宇都宮ブレックス

2位　31勝13敗　千葉ジェッツ

3位　30勝14敗　アルバルク東京

4位　29勝15敗　レバンガ北海道

5位　28勝16敗　群馬クレインサンダーズ

6位　27勝17敗　仙台89ERS

7位　18勝26敗　サンロッカーズ渋谷

8位　17勝27敗　横浜ビー・コルセアーズ

9位　16勝28敗　越谷アルファーズ

10位　15勝29敗　アルティーリ千葉

11位　13勝31敗　茨城ロボッツ

12位　12勝32敗　川崎ブレイブサンダース

13位　7勝37敗　秋田ノーザンハピネッツ

※上位2クラブが東地区からCS出場


◆▼B1西地区の順位表（残り16試合）

1位　35勝9敗　長崎ヴェルカ

2位　35勝9敗　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

3位　30勝14敗　シーホース三河

4位　29勝15敗　琉球ゴールデンキングス

5位　26勝18敗　広島ドラゴンフライズ

6位　25勝19敗　三遠ネオフェニックス

7位　22勝22敗　佐賀バルーナーズ

8位　22勝22敗　島根スサノオマジック

9位　17勝27敗　大阪エヴェッサ

10位　15勝29敗　ファイティングイーグルス名古屋

11位　15勝29敗　滋賀レイクス

12位　14勝30敗　京都ハンナリーズ

13位　11勝33敗　富山クラウジーズ

※上位2クラブが西地区からCS出場



【動画】滋賀レイクスvs宇都宮ブレックスハイライト映像