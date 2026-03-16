格上カナダから大会初白星…ゲインズHC「ようやく日本のバスケットボールが完成した」

3月15日、女子日本代表（FIBAランキング11位）がカナダ代表（同7位）との「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」第4戦に66－62で勝利。大会初白星を手にして、1勝3敗で17日に開催されるアルゼンチン代表（同27位）との最終戦に臨む。

日本は町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）を欠くなか、山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）が16得点2リバウンド2アシスト2スティールの活躍。田中こころ（ENEOSサンフラワーズ）が14得点4リバウンド5アシスト、平下愛佳（トヨタ自動車）が12得点3リバウンド1スティール1ブロック、髙田真希（デンソーアイリス）が8得点3リバウンド1スティール1ブロックを記録した。

日本バスケットボール協会（JBA）は公式HPにコーリー・ゲインズヘッドコーチと選手のコメントを公開。“ペース＆スペース”を求める指揮官は「「今日の試合でようやく日本のバスケットボールが完成したと思います」と自信をのぞかせ、「30分間でも35分間でもなく、40分間ずっと我々のプレースタイルを見せることができました。選手たちにはもう何も言う必要はありません」と続けた。アルゼンチン戦は勝利が絶対条件の試合。「次の試合がどれほど重要かは、彼女たちが一番理解しています。最後まで私たちを信じて応援してくださるみなさんに、感謝の気持ちでいっぱいです。みなさんのパワーがここまで届き、そのおかげで選手一人ひとりが『日本を背負っている』という責任を持ってプレーできました。ありがとうございました」とメッセージを送った。

また、キャプテンを務める宮澤夕貴（富士通）は「試合前から『できる』という自信がチームにも私にもあったので、『良い顔をして思い切りやってほしい』と伝え、『泥臭くプレーしよう』と言ってみんなをコートに送り出しました」と明かし、「この1勝が無駄にならないように、ラスト1試合、次のアルゼンチン戦もしっかり頑張りたいです」と意気込み。ゴール下で存在感を示した渡嘉敷来夢（アイシンウィングス）も「次に勝たないと何の意味もないので、必ず勝ってワールドカップに行きたいです。勝つぞ！ エナジー！」と語った。

なお、アルゼンチン戦は17日20時30分ティップオフ。その後、23時30分からオーストラリア代表（同2位）vsカナダ、26時30分からトルコ代表（同16位）vsハンガリー代表（同20位）の試合が行われる。

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