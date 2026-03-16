１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円３４銭前後と前週末午後５時時点に比べ８銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円１９銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円５０銭台で推移していたが、同４０分過ぎには１５９円２５銭前後へ下落。その後、正午頃には１５９円６０銭台に値を戻し、午後にかけ１５９円台前半での値動きとなった。日本時間１６日早朝に、米原油先物のＷＴＩ価格が一時１バレル＝１００ドル台を突破。米国がイランのカーグ島の軍事施設を攻撃したことで、戦争の激化が懸念された。ただ、為替相場は１６０円ラインに接近するなか、日本政府・日銀による為替介入に対する警戒感も浮上し、ドルの上値は抑えられた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４３４ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS