『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）の公式SNSにて、Snow Manのコメント動画が公開され、華やかな衣装や和やかな雰囲気に注目が集まっている。

【動画＆画像】Snow Manのコメント動画／「オドロウゼ！」MVオフショット／「オドロウゼ！」MV

■Snow Manが『CDTVライブ！ライブ！』で「オドロウゼ！」を披露

動画では、前列に（左から）渡辺翔太、佐久間大介、ラウール、深澤辰哉、後列に向井康二、宮舘涼太、阿部亮平、岩本照が座って登場。

衣装はMVと同じジャケットスタイルで統一されており、ベージュやブラウン、ホワイトなど落ち着いた色味をベースにした華やかなコーディネート。ブローチやチェーン、柄パンツなど個性的なアイテムを取り入れ、大人っぽさと遊び心を感じさせるビジュアルとなっている。

全員で挨拶した後、深澤から「佐久間さんいかがですか？『オドロウゼ！』」と振られた佐久間は、「タイトルの通り、聴いているだけですごく楽しく、踊りたくなっちゃうような楽曲」と紹介。「皆さんもぜひ振り付けを覚えて“オドロウゼ！”してみてください」と呼びかけた。

SNSでは「最高にかっこいい」「膝までメロいラウ最強」「さっくんニコニコでかわいい」「舘様の前髪あり尊い」などの声が寄せられている。

なお、Snow Manが出演する『CDTVライブ！ライブ！』は、3月16日19時から2時間生放送で放送される予定。

■Snow Man 「オドロウゼ！」MVオフショット

■Snow Man 「オドロウゼ！」MV

Snow Man

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