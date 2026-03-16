◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日 エディオンアリーナ大阪）

15日に肺炎で死去した元若嶋津の日高六男さん（享年69）が入門時の師匠だった十両・島津海（29＝放駒部屋）は錦木（35＝伊勢ノ海部屋）に寄り切りで敗れ、勝利を天国の師匠に捧げることはできなかった。

悲報は8日目の取組後に、夫人の日高みづえさんから聞いた。「まだ整理がついていない。衝撃というか、2月11日にお見舞いにいった時は元気だったのに…」。思い出は多すぎて言い尽くせない。「自分にとって一番の原動力でした」と言うと感極まり、タオルで大粒の涙を拭った。

日高さんは中学3年時に出会って大相撲の世界に導いてくれた恩人である。同じ種子島出身とあり、四股名「島津」をいただき、昨年1月には新入幕を機に若嶋津カラーの「緑」の締め込みに替えた。十両復帰を決めた今場所は初日から新調した「黄色」の締め込みを締めて土俵に上がったが3日目から5連敗した後に「緑」に戻すことを決めていた。奇しくも同日に師匠が天国に旅立つ運命の巡り合わせには「最期の日につながったというか縁を感じます」と話した。

稽古場での師匠の口グセは「前に出ろ」。島津海も「引いて勝つなら、前に出て負けろ」の言葉を大事にする。7連敗で後がなくなったが、後半戦に強いのが島津海。日高さんの遺志を受け継ぐたたき上げの男は「寂しくなるけど1日でも多く土俵に上がって恩返しをしたい」と決意を示した。