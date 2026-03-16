NPB(日本野球機構)は16日、任意引退選手を公示。14日行われた引退試合のために支配下選手となっていたヤクルト・川端慎吾さんと巨人・長野久義さんの名前が発表されました。

この日、川端さんは「2番・DH」でスタメン出場。長野さんは8回の代打から試合に出場しました。川端さんはいい当たりが出るも、相手の好守備にもはばまれて4打数無安打。長野さんはセンターヒットで出塁し、続く岸田行倫選手のヒットで一気に3塁まで進むも、生還とはなりませんでした。

驚くべきは両者の守備のシーン。川端さんは9回2アウトから、長野さんは9回から守備に入りましたが、すぐに守備機会が訪れました。

川端さんは長岡秀樹選手に代わって、プロ入りから2013年まで守っていたショートの守備へ。池山隆寛監督からのサプライズに涙をにじませます。そんな中、対するオリックス・来田涼斗選手の打球が高く打ち上がりサード後方に。観客からも歓声が上がる中、川端さんが駆け込んで笑顔でキャッチしました。

さらに、ライトに入った長野さんにもすぐさま守備機会が訪れます。日本ハムの育成ルーキー・常谷拓輝選手の放った打球はライト方向へ。長野さんは落下点に入ってしっかりキャッチし、ファンから歓声があがりました。