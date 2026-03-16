【I myaku you.】 4月13日 発売予定 価格：3,960円

フェリシモは、阪・関西万博 公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集「I myaku you.」をフェリシモ ショッピングサイトほかにて4月13日に発売する。価格は3,960円。

本書はミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだファン必見の一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められている。

2025年の大役を務めたミャクミャクが向かったのは、沖縄。青い空と透き通る海に包まれながら、ゆっくりと過ごす2泊3日の小さな旅。ビーチではしゃぐ姿、街をのんびり楽しむ姿、夕暮れにふと見せた表情とみんながキュンとするかわいいミャクミャクはもちろん、これまで誰も見たことのないちょっとドキッとする瞬間も切り取った、大ボリュームの224ページとなっている。

また、購入者特典として、珠玉のカットでデザインした「フォトカード」が封入予定。

(C)Expo 2025