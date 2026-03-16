3児の母・川崎希「マリオみたいなポーズで寝てる」0歳次女公開「寝顔が天使」「ムチムチで愛おしい」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの川崎希が3月16日、自身のInstagramを更新。次女の寝姿を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「ぐんぐん大きくなってる」“マリオ風”ポーズで眠る0歳次女
川崎は「マリオみたいなポーズで寝てるグーちゃん」とコメントを添え、写真を公開。任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のマリオがジャンプをする時のような、片手を上げたポーズで眠る次女の姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「本当にマリオみたい」「ムチムチで愛おしい」「寝顔が天使」「ぐんぐん大きくなってる」「可愛すぎて悶絶」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「ぐんぐん大きくなってる」“マリオ風”ポーズで眠る0歳次女
◆川崎希「マリオみたいなポーズで寝てる」次女の寝顔披露
川崎は「マリオみたいなポーズで寝てるグーちゃん」とコメントを添え、写真を公開。任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のマリオがジャンプをする時のような、片手を上げたポーズで眠る次女の姿を公開した。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本当にマリオみたい」「ムチムチで愛おしい」「寝顔が天使」「ぐんぐん大きくなってる」「可愛すぎて悶絶」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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