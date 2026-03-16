182万回以上再生され10万件以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主に必死に思いを伝える猫の姿。視聴者からは「これはずるい笑笑」「うわーー、いいないいな嫉妬」「なんだこれ、やられたいぞ」と羨ましがるコメントがたくさん集まっています。

【動画：飼い主を『別の場所へと連れていきたい猫』→甘噛みすると…驚きの行動】

何かを訴えるぽんぽんちゃん

Instagramアカウント「ラグドールのぽんぽん」に投稿されたのは、ラグドールのぽんぽんちゃんが飼い主さんに一生懸命に何かを訴える様子。ソファに座っている飼い主さんのところにやってきたぽんぽんちゃんは、「にゃーん！」と鳴いていたそうです。

飼い主さんが差しだした手に近づくぽんぽんちゃん。手をどうにかしたいようですが、うまくいかないようでもどかしそうな様子だったといいます。かと思うと、一度手から顔を離して廊下の奥を見やるそぶりも…。いったいどうしたのでしょうか？

突然の「がぶり」

飼い主さんがぽんぽんちゃんをなで始めると、急にスイッチが入ったように「にゃあああぅ！」と鳴き、その手を甘噛み！驚いた飼い主さんに対し、ぽんぽんちゃんは離してくれなかったといいます。

ぽんぽんちゃんは飼い主さんの手をしっかりくわえたまま、ソファから降りたとのこと。甘噛みされた飼い主さんは、ソファから立ち上がることを余儀なくされたそうです。

「ねんねの時間でしょ！」

ぽんぽんちゃんは、飼い主さんの手をくわえたまま廊下を小走りで進んでいったといいます。進むあいだもぽんぽんちゃんは「んにゃああぅ」と鳴き続けていたのだそう。

ぽんぽんちゃんが飼い主さんを連れて行った先は、寝室。どうやら一緒にお昼寝をしてほしかったみたいですね。ひとりでは寂しくてお昼寝できないなんて、甘えん坊で可愛いです！

ぽんぽんちゃんの行動を見た視聴者からは、「連れて行って寝かしつけないと」「でっかい子猫と思われてますね」「子猫を咥えて移動するスタイル」などのコメントも。まさかの「この子（飼い主）を寝かしつけてあげないと」のパターンだった可能性もあるようです。

Instagramアカウント「ラグドールのぽんぽん」には、飼い主さんがトイレにいるときにドアの向こうから手を伸ばしてくる様子や、飼い主さんが帰宅すると出迎えてくれるときの様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ラグドールのぽんぽん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。