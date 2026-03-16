8強敗退の侍ジャパンが帰国

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、成田空港着の日航機で帰国した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退。大会始まって以来初めて4強入りを逃していた。

この大会、2番打者と期待されながら13打数無安打に終わった近藤健介外野手（ソフトバンク）は早々に到着ロビーへ登場。堂々と顔を上げて集まったファンの前を通過したが、表情は固かった。

多くの選手は揃いの白いパーカーをまとい、佐藤輝明外野手（阪神）は大会の公式キャップ姿。ファンからは「お疲れさまでした」との声や拍手が飛んだが、どの選手も表情を崩さずロビーを通過していった。

現地で準々決勝が終わったのは15日の午前0時過ぎ。球場を離れて約10時間後にはチャーター機が日本へ向けて出発した。およそ14時間半のフライトの後、5日ぶりに帰国した。なお、大谷翔平投手（ドジャース）や鈴木誠也外野手（カブス）ら、大リーグから参加した選手は現地でチームを離れている。



（THE ANSWER編集部）