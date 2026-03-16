真の初代女王が決まる！「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」

記事ポイント 第2回「PURSUIT JAPAN」が2026年4月18日横浜・保土ヶ谷公会堂で開催☆前回大会上位2名によるROAD TO QUEENで真の初代女王が決定グランプリ賞金10万円と企業イメージモデル等の選択権あり 第2回「PURSUIT JAPAN」が2026年4月18日横浜・保土ヶ谷公会堂で開催☆前回大会上位2名によるROAD TO QUEENで真の初代女王が決定グランプリ賞金10万円と企業イメージモデル等の選択権あり

マーシャルワールドジャパンが主催する女性ボディメイクコンテスト「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」が、2026年4月18日（土）に神奈川県横浜市保土ヶ谷公会堂で開催されます。

2025年11月の第1回大会に続く第2回で、今大会ではいよいよ真の初代女王が決定します。

「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」

開催日時：2026年4月18日（土）会場：横浜市保土ヶ谷公会堂（神奈川県横浜市）主催：マーシャルワールドジャパン出場資格：PURSUIT JAPAN 2025 YOKOHAMA 各カテゴリー上位2名

PURSUIT JAPAN（パシュートジャパン）は、「鍛えた女性は美しい」をモットーに、日々のトレーニングや運動習慣によって作り上げられた女性の健やかな美を競うボディメイクコンテストです。

ボディメイクを通じて健康的なライフスタイルを実践・発信し、日本の「健康」を牽引するリーダーの発掘を目指しています。

ROAD TO QUEEN

前回大会「PURSUIT JAPAN 2025 YOKOHAMA」では、各クラス・各カテゴリーの上位2名がファイナルステージへの進出権を獲得しました。

第2回となる今大会で、ついに初代クイーンの座をかけた頂上決戦が繰り広げられます。

審査員は競技審査員ではなく、各企業・スポンサーが担当するのも特徴です。

大会には年齢別クラスとして、Youthful class（18〜25歳）、Just right class（36〜39歳）、Polished class（40〜54歳）、Refinement class（55歳以上）の4クラスが設けられています。

カテゴリーはA（トップス・ショートスパッツ）、B（トップス・レギンス）、C（ドレス）の3種類です。

グランプリには賞金10万円が用意されているほか、企業イメージモデルやスポーツチームのメインリポーターなど複数の選択権が授与されます。

大会前には出場選手向けの事前ブートキャンプも開催され、ボディケア・ヘアメイク・スピーチ・ステージングの各講習が行われます。

鍛え上げた美しさで頂点を目指す選手たちが、2026年4月18日に横浜へと集結します。

前回大会から進出権を獲得した選手だけが舞台に立てる、初代女王決定戦です。

ボディメイクを通じた健康美の発信という独自コンセプトで、参加者・観客ともに注目が集まっています。

「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」の紹介でした☆

よくある質問

Q. PURSUIT JAPANとはどんなイベントですか？

A. 日々のトレーニングで作り上げた健やかな美を競う女性のボディメイクコンテストです。「鍛えた女性は美しい」をモットーに、健康的なライフスタイルを実践・発信するリーダーの発掘を目指しています。

Q. 「ROAD TO QUEEN」とは何ですか？

A. 前回大会の各カテゴリー上位2名がファイナルステージに進出し、初代女王を決める仕組みです。審査は各企業・スポンサーが担当します。

Q. 会場と開催日はいつですか？

A. 2026年4月18日（土）に神奈川県横浜市の保土ヶ谷公会堂で開催されます。

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